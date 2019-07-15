Emre Mor: Hakkımda yazılanlara inanmayın, ben parayı asla önemsemem

Emre Mor'un Galatasaray ile yürüttüğü görüşmeler için yetkilendirdiği WBD Capital isimli menajerlik şirketi, kendilerini devre dışı bırakmaya çalışmakla suçladıkları Emre'ye geçtiğimiz günlerde bir telbigat yollamış ve iddialara cevap vermesi için üç günlük bir süre tanımıştı.

Söz konusu şirketin CEO'su Erik Alonso, hem Emre'yi hem de Galatasaray'ı eleştirmiş ve, "Galatasaray ve Emre Mor'un bize yaptığı şey saygısızlık. Benim şirketimde ailelerini geçindiren insanlar çalışıyor ve eğer her işi bedavaya yaparsak bu insanlar ailelerine bakamaz" demişti.

