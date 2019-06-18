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Emre Mor yine rahat durmadı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 18.06.2019 13:51 | Son Güncelleme

Celta Vigo'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan ancak umursamaz tavırları ve formuyla çok eleştirilen Emre Mor, sezon biter bitmez soluğu İbiza'da aldı. Genç futbolcu kadınlarla sabahın ilk sularına kadar eğlendi.

Emre Mor yine rahat durmadı!

Eleştiri yağmuruna tutulan Emre Mor, dostlarıyla birlikte Ibiza'ya gitti. Genç yıldız, güzel kadınlarla sabaha kadar eğlendi.

Türk futbolcu Emre Mor, çapkınlık turuna çıktı... 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşlarıyla birlikte uçağa atladı.

Soluğu Batı Akdeniz'de bulunan dünyaca ünlü tatil noktası Ibiza'da aldı. Önceki gece ise adadaki bir partiye katıldı. Sosyal medya hesabından da yalnızca erkek arkadaşları ile çektiği selfie'sini paylaştı.

'Erkek erkeği tatil' havası yarattı. Ancak etiketlendiği kareler, çapkınlık turunda olduğunu ortaya çıkardı. Emre Mor ve erkek arkadaşlarının mekanda genç İspanyol kadınlarla eğlendiği anlaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Celta Vigo

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