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Emre Nefiz Altınordu’da

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 19.09.2020 10:45 | Son Güncelleme

Altınordu, Süper Lig deneyimine sahip 26 yaşındaki sağ bek Emre Nefiz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Emre Nefiz Altınordu’da

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu; Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Hüseyin Altuğ Taş ve Oğuzhan Akgün’ün ardından tecrübeli sağ bek Emre Nefiz’i de kadrosuna kattı.

Almanya doğumlu Emre Nefiz, Frankfurt, Gaziantepspor, Alanyaspor, Giresunspor ve son olarak Adana Demirspor formalarını giydi. U19 kategorisinde 9 kez milli olan deneyimli oyuncu, Süper Lig’de 56, TFF 1. Lig’de 28, Ziraat Türkiye Kupasında ise 23 maça çıktı.

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Altınordu’da başarılı olmayı çok istediğini ifade eden Emre Nefiz, “Burası gençlerin ve tecrübeli oyuncuların çok iyi takım oluşturduğu, hedefleri ve projeleri olan bir yer. Altınordu’da hem başarılı olmak hem de gençlere örnek teşkil etmek gibi iki önemli görevim var, ikisini de başaracağım” dedi.

(İHA)

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