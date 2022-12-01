Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle ağızları açık bıraktı! Alman güzele bakan yine baktı

Alman model Şebnem Schaefer'in son halini görenler ''Yıllar sizi teğet geçmiş'' demeden edemedi.

1984 yılında Frankfurt'ta doğan Şebnem Schaefer, 2000 yılında Türkiye'ye geldiğinde hayatı değişti. Alman bir baba ve Türk bir annenin kızı olan yıldız, güzelliği ve kabiliyeti nedeniyle kendisini bir anda kameralar karşısında buldu.

SMS Size Milyarlar Sunuyoruz yarışmasını sunan Alman model, Ford Models Super Model Of The World'de birinci oldu.

Milano'dan mankenlik teklifi alan Şebnem Schaefer, kariyerinin büyük bir kısmını Türkiye'de sürdürdü.

Sabah Şekerleri ve Buzda Dans programlarında izleyici karşısına çıkan güzel manken; Lise Defteri, O Şimdi Asker ve Emret Komutanım gibi yapımlarda oyunculuk deneyimi de elde etti.

Şöhrete kavuştuktan sonra eğitimini ihmal etmeyen yıldız Türkoloji, Avrupa Etnolojisi, siyaset ve psikanaliz gibi bölümleri bitirdi.

ŞİMDİ YILLARA MEYDAN OKUYOR

Politikaya da merakı olan Şebnem Schaefer, 2009 yılında Şişli Belediye Meclisi Üyesi Adayı gösterilmişti. Hristiyan Demokrat partisi'nin Kadın Kolları'nda çalışan ünlü manken, 2018 yılından beri dizi oyunculuğu yapmıyor.

Instagram'da 160 bin takipçisi bulunan Schaefer'in paylaşımlarına ''Zaman sizin için durmuş'', ''Kim der 40'a merdiven dayadığını'' ve ''Güzelliğinizden zerre bir şey kaybetmemişsiniz, gerçekten inanılmaz'' gibi yorumlar yapılıyor.

Sunuculuk kariyerini sürdüren Şebnem Schaefer, şimdilerde Bloomberg TV'de yayınlanan Yaşam ve Maden isimli programda izleyici karşısına geçiyor.

İşte Şebnem Schaefer'in Instagram paylaşımları...



