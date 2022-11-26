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Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural'ın yeni projesini duyanlar inanamadı! Acun Ilıcalı elinden tuttu

26.11.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emret Komutanım ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi yapımlarla akıllara kazınan ünlü oyuncu Arda Kural, yaşadığı bunalım nedeniyle uzun yıllar ekranlardan uzak kalmıştı. Son dönemlerde değişimiyle gündeme gelen Arda Kural hakkında sosyal medyada şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural'ın yeni projesini duyanlar inanamadı! Acun Ilıcalı elinden tuttu

Yeni imajıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Arda Kural'ın Acun Ilıcalı ile anlaştığı öne sürüldü.

Bir dönemin Leonardo DiCaprio'su Arda Kural; Lise Defteri, Kızlar Yurdu, Yedi Numara, Emret Komutanım gibi yapımlarda izleyici karşısına geçmişti.

Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural'ın yeni projesi belli oldu! Acun Ilıcalı'nın yeni favorisi

Psikolojik sorunlar yaşadığı için oyunculuğu bırakan Arda Kural, Büyükçekmece sahilinde kaldığı görüntülerle Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural'ın yeni projesi belli oldu! Acun Ilıcalı'nın yeni favorisi

2020 yılında Tutunamayanlar dizisiyle sektöre yeniden dönen ünlü oyuncu, zor günleri geride bıraktı.

Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural'ın yeni projesi belli oldu! Acun Ilıcalı'nın yeni favorisi

Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre Arda Kural, Survivor 2023 sezonunda Fenomenler takımında yer alacak. Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul eden Arda Kural'ın efsane yarışma programıyla ekranlara dönmesi, sevenlerini heyecanlandırdı.

Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural'ın yeni projesi belli oldu! Acun Ilıcalı'nın yeni favorisi

Sosyal medya kullanıcıları, ''Arda'nın Survivor'a katılacağını duyunca inanamadım'' ve ''Çok eğlenceli bir sezon olacak'' gibi yorumlarda bulundu.

Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural'ın yeni projesi belli oldu! Acun Ilıcalı'nın yeni favorisi

Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural'ın yeni projesi belli oldu! Acun Ilıcalı'nın yeni favorisi

Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural'ın yeni projesi belli oldu! Acun Ilıcalı'nın yeni favorisi


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