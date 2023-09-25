Emret Komutanım'ın Foto Fato'suydu! Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar bakın şimdi ne yapıyor

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım, seyircilerin heyecanla izlediği dizilerden biriydi. Bu yapımın dikkat çeken karakterlerinden biri de Nil Erkoçlar'ın hayat verdiği 'Foto Fato' karakteri oldu. 2013’te geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı nedeniyle uzunca süre konuşulan Erkoçlar, artık eşi ile birlikte gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
“Değişimden sonra kendi mesleğimle ilgili iş yapmıyorum" diyen Rüzgar Erkoçlar, birçok iş kolunda çalıştı.
Tuğa Erkoçlar ile mutlu bir evlilik yaşayan Rüzgar Erkoçlar, dövmeci olarak çalıştı.
Ünlü isim, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.