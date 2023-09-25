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Emret Komutanım'ın Foto Fato'suydu! Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar bakın şimdi ne yapıyor

25.09.2023 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarp Levendoğlu, Demet Evgar, Seda Akman, Naci Taşdöğen, Mehmet Ulay ve Levent Can gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı 'Foto Fato' karakteriyle adını duyuran Nil Erkoçlar, cinsiyet değiştirip adını Rüzgar Erkoçlar yapınca uzunca süren gündem olmuştu. 2017'de Tuğba Beyazoğlu ile evlenen Rüzgar Erkoçlar bakın şimdi ne yapıyor...

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım, seyircilerin heyecanla izlediği dizilerden biriydi. Bu yapımın dikkat çeken karakterlerinden biri de Nil Erkoçlar'ın hayat verdiği 'Foto Fato' karakteri oldu. 2013’te geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı nedeniyle uzunca süre konuşulan Erkoçlar, artık eşi ile birlikte gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

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CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI SONRASI BİRÇOK İŞ KOLUNDA ÇALIŞTI!

“Değişimden sonra kendi mesleğimle ilgili iş yapmıyorum" diyen Rüzgar Erkoçlar, birçok iş kolunda çalıştı.

Ekran Alıntısı

Tuğa Erkoçlar ile mutlu bir evlilik yaşayan Rüzgar Erkoçlar, dövmeci olarak çalıştı.

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Ünlü isim, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.

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HEYECANI YÜZÜNDEN OKUNUYOR

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmi Blue ID'nin mutluluğunu yaşayan Erkoçlar'ın heyecanı yüzünden okunuyor.

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