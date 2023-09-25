Emret Komutanım'ın Foto Fato'suydu! Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar bakın şimdi ne yapıyor

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım, seyircilerin heyecanla izlediği dizilerden biriydi. Bu yapımın dikkat çeken karakterlerinden biri de Nil Erkoçlar'ın hayat verdiği 'Foto Fato' karakteri oldu. 2013’te geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı nedeniyle uzunca süre konuşulan Erkoçlar, artık eşi ile birlikte gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI SONRASI BİRÇOK İŞ KOLUNDA ÇALIŞTI!

“Değişimden sonra kendi mesleğimle ilgili iş yapmıyorum" diyen Rüzgar Erkoçlar, birçok iş kolunda çalıştı.

Tuğa Erkoçlar ile mutlu bir evlilik yaşayan Rüzgar Erkoçlar, dövmeci olarak çalıştı.

Ünlü isim, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.

HEYECANI YÜZÜNDEN OKUNUYOR

Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmi Blue ID'nin mutluluğunu yaşayan Erkoçlar'ın heyecanı yüzünden okunuyor.





