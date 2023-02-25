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Emret Komutanım'ın Posta Ferit'i Arda Kural'ın son hali sosyal medyada gündem oldu! ''Leonardo DiCaprio bak işine kardeşim''

25.02.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği Posta Ferit karakteri ile hafızalarımıza kazınan Arda Kural son haliyle epey şaşırttı. 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ve bir süredir sağlık problemleri ile mücadele eden ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu...

Emret Komutanım'ın Posta Ferit'i Arda Kural'ın son hali sosyal medyada gündem oldu! ''Leonardo DiCaprio bak işine kardeşim''

Emret Komutanım dizisiyle tanıdığımız Arda Kural, bir dönem psikolojik sorunlar yaşadı ve geçirdiği sıkıntılı günleri geride bıraktı. Fazla kilolarından kurtulmayı başaran Arda Kural son haliyle de büyük beğeni topladı...

90'ların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Uzun zaman sonra setlere geri dönen Kural, fit görüntüsü ve ektirdiği saçlarıyla dikkat çekiyor.

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Arda Kural'ın son paylaşımına; 'Leonardo DiCaprio bak işine kardeşim', 'Vay be Emret Komutanım'daki halini almışın azmin gücü helal', 'Büyük değişim birde saçlar eski haline dönerse bu iş tamam' gibi yorumlar yapıldı.

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12 Nisan 1980 yılında Yalova'da doğan Arda Kural, liseyi de Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı.

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1999’da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV’de VJ’lik yaptı.

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İlk olarak 1999’da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı.

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İkinci çıkışı ise 2003’te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.

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