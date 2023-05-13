Emret Komutanım’ın yıldızı Sarp Levendoğlu'nun yeni sevgilisi bakın kim çıktı! İlk paylaşım geldi

Yer aldığı dizilerdeki performansı ile adından söz ettiren Sarp Levendoğlu aşk hayatıyla da sık sık gündem oluyor. En son Kırgın Çiçekler’de canlandırdığı Nazlı karakteriyle büyük çıkış yakalayan Naz Çağla Irmak ile beraber olan Sarp Levendoğlu şimdilerde şarkıcı ve oyuncu Deniz Sipahi ile birlikte.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Deniz Sipahi Sarp Levendoğlu ile ilk kez paylaşım yaptı.

Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak ile geçtiğimiz sene ayrılmıştı. Sipahi'nin ise bir dönem oyuncu Onur Dilber ile yaşadığı iddiası konuşulmuştu.

1985 yılında dünyaya gelen Sipahi ilk olarak Akademi Türkiye ses yarışması ile tanındı. İlk dizi deneyimini Kız Kaçıran dizisi ile yaşayan Sipahi'nin rol aldığı yapımlar arasında Dürüye'nin Güğümleri ve Deniz Yıldızı da bulunuyor.

Leyla, Yeni Sonum gibi şarkılara imza atan Sipahi sahne performansları ile seyirci karşısına çıkıyor.

