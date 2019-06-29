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EMUI 9.1 alacak Huawei modelleri için yol haritası açıklandı

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TEKNOLOJİ  | 29.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

Google ile arasındaki buzları eritmeye başlayan Huawei’nin, uzun bir süredir EMUI 9.1 güncellemesini sunması bekleniyordu. Android Q öncesi son EMUI güncellemesi olması beklenen 9.1 için bugün Huawei cephesinden açıklama geldi.

EMUI 9.1 alacak Huawei modelleri için yol haritası açıklandı

Huawei‘nin açıklamasına göre; 2 gün sonra Mate 20, Mate 20 Pro, 20 X ve 20 RS Porsche Design modelleri EMUI 9.1 güncellemesini alacak. Temmuz ayı içerisinde ise diğer Huawei modelleri bu yeni arayüz ile kavuşacak.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve EMUI 9.1 arayüz güncellemesini alacak olan tüm Huawei modelleri ile sizleri baş başa bırakalım.

27 Haziran’da güncelleme alacak Huawei modelleri

Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei 20 X
Huawei 20 RS Porsche Design

Temmuz ayı içerisinde güncelleme alacak Huawei modelleri

Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate 9
Huawei Mate 9 Pro
Huawei Y9 2019
Huawei Y6 2019
Huawei Y5 2019
Huawei Nova 3
Huawei Nova 3i
Huawei Nova 3e
Huawei Nova 4

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Google huawei EMUI 9.1 güncellemesi

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