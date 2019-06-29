EMUI 9.1 alacak Huawei modelleri için yol haritası açıklandı

Huawei‘nin açıklamasına göre; 2 gün sonra Mate 20, Mate 20 Pro, 20 X ve 20 RS Porsche Design modelleri EMUI 9.1 güncellemesini alacak. Temmuz ayı içerisinde ise diğer Huawei modelleri bu yeni arayüz ile kavuşacak.
Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve EMUI 9.1 arayüz güncellemesini alacak olan tüm Huawei modelleri ile sizleri baş başa bırakalım.
27 Haziran’da güncelleme alacak Huawei modelleri
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei 20 X
Huawei 20 RS Porsche Design
Temmuz ayı içerisinde güncelleme alacak Huawei modelleri
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate 9
Huawei Mate 9 Pro
Huawei Y9 2019
Huawei Y6 2019
Huawei Y5 2019
Huawei Nova 3
Huawei Nova 3i
Huawei Nova 3e
Huawei Nova 4
Kadıköy'deki 'makasçı' çift için karar verildi
Antalya'da bir ilk daha! Haziranda gelen turist sayısı 2 milyonu geçti
Son halini görenler 'Bu bir mucize' diyor!
Kan donduran cinayet! Zanlılar yakalandı
Dil kanserine yakalandı, hayatları karardı! Şimdi tek isteği...
Doğayla baş başa tatil yapmak isteyenler burası tam size göre
Okuyucu Yorumları 0 yorum