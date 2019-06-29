EMUI 9.1 alacak Huawei modelleri için yol haritası açıklandı

Huawei‘nin açıklamasına göre; 2 gün sonra Mate 20, Mate 20 Pro, 20 X ve 20 RS Porsche Design modelleri EMUI 9.1 güncellemesini alacak. Temmuz ayı içerisinde ise diğer Huawei modelleri bu yeni arayüz ile kavuşacak.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve EMUI 9.1 arayüz güncellemesini alacak olan tüm Huawei modelleri ile sizleri baş başa bırakalım.

27 Haziran’da güncelleme alacak Huawei modelleri

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei 20 X

Huawei 20 RS Porsche Design

Temmuz ayı içerisinde güncelleme alacak Huawei modelleri

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 9

Huawei Mate 9 Pro

Huawei Y9 2019

Huawei Y6 2019

Huawei Y5 2019

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei Nova 3e

Huawei Nova 4

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