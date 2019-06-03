EMUI 9.1 güncellemesini alacak modeller!

Huawei ile ABD firmaları arasındaki gerginlik kapalı kapılar arkasında yapıldığı düşünülen anlaşmalar sonucu yavaş yavaş tatlıya bağlanmaya başladı. Android Q Beta programına tekrardan alınan ve Wi-Fi Alliance, JEDEC ve Bluetooth SIG üye listesine tekrardan eklenen Huawei, yine de güncelleme konusunda elini çabuk tutmak istiyor.

Bildiğiniz gibi Google, Huawei’ye Ağustos ayına kadar süre tanımıştı. Ağustos ayına kadar güncellemelerini yayınlamak isteyen Huawei, bugün EMUI 9.1 arayüz güncellemesini alacak olan modellerini resmi olarak açıkladı. Şimdilik test aşamasında olan bu arayüzü, aşağıdaki telefonlardan birine sahipseniz buradan deneyebilirsiniz.

Beta testine katıldıktan sonra güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Ancak güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei Maimang 7

Huawei Enjoy 9 Plus

Honor 10

Honor V10

Honor Play

Honor 8X

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