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EMUI 9.1 güncellemesini alacak modeller!

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TEKNOLOJİ  | 03.06.2019 08:49 | Son Güncelleme

Huawei’nin Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.1 arayüz güncellemesinin testlerine başlandığı açıklandı. Bakalım hangi modeller bu güncellemeyi alacak?

EMUI 9.1 güncellemesini alacak modeller!

Huawei ile ABD firmaları arasındaki gerginlik kapalı kapılar arkasında yapıldığı düşünülen anlaşmalar sonucu yavaş yavaş tatlıya bağlanmaya başladı. Android Q Beta programına tekrardan alınan ve Wi-Fi Alliance, JEDEC ve Bluetooth SIG üye listesine tekrardan eklenen Huawei, yine de güncelleme konusunda elini çabuk tutmak istiyor.

Bildiğiniz gibi Google, Huawei’ye Ağustos ayına kadar süre tanımıştı. Ağustos ayına kadar güncellemelerini yayınlamak isteyen Huawei, bugün EMUI 9.1 arayüz güncellemesini alacak olan modellerini resmi olarak açıkladı. Şimdilik test aşamasında olan bu arayüzü, aşağıdaki telefonlardan birine sahipseniz buradan deneyebilirsiniz.

Beta testine katıldıktan sonra güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Ancak güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate RS Porsche Design
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei Nova 3
Huawei Nova 3i
Huawei Maimang 7
Huawei Enjoy 9 Plus
Honor 10
Honor V10
Honor Play
Honor 8X

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Anahtar Kelimeler:
huawei EMUI 9.1 güncelleme

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