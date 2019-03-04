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Emziren annelerin kahve içmesi doğru mudur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.03.2019 11:31 | Son Güncelleme

Kafein güvenli olarak kabul edilse ve hatta sağlığımız için yararları olsa da, birçok anne emzirme sırasında güvenliğini merak ediyor. Kahve, çay ve diğer kafeinli içecekler uykusuz kalan anneler için enerji artışı sağlıyor ancak, bu içeceklerin çok fazla içilmesinin hem anneler hem de bebekleri için olumsuz etkileri olabilir. İşte emzirme döneminde olanlar için kafein tüketimi hakkında en detaylı bilgiler.

Emziren annelerin kahve içmesi doğru mudur?

Yapılan bir araştırma, annenin aldığı kafeinin yaklaşık yüzde 1'inin anne sütüne geçtiğini gösterdi. Bu dilim çok çok küçük gözükse de uzmanlar zamanla bebeğin vücudunda kafeinin birikebileceği noktasında uyarı yapıyor.

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15 emziren kadında yapılan bir çalışmada 36-335 mg kafein içeren içecekler içenlerin anne sütlerinde maternal dozun% 0.06-1.5'ini gösterdiği bulundu. Bu miktar küçük gibi görünse de, bebekler kafeini yetişkinler kadar çabuk işleyemezler.

Kafein aldığınızda, bağırsaklarınızdan kan dolaşımınıza emilir. Karaciğer daha sonra onu işler ve farklı organları ve vücut fonksiyonlarını etkileyen bileşiklere ayırır.

Sağlıklı bir yetişkinde, kafein üç ila yedi saat boyunca vücutta kalır. Bununla birlikte, karaciğerleri ve böbrekleri tam olarak gelişmemiş olduğu için kalma süresi bebeklerde 65-130 saat sürebilir.

Emzirirken tüketmek ne kadar güvenli?

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Bebekler kafeini yetişkinler kadar çabuk işleyemese de emziren anneler hala orta miktarda tüketebilir.

Günde 300 mg kadar kafeini güvenle tüketebilirsiniz. (veya iki ila üç fincan eşdeğeri (470-710 ml) kahve) . Mevcut araştırmalara dayanarak, bu sınırda kafein tüketirken emzirme bebeklere zarar vermez.

Günde 300 mg'dan fazla kafein tüketen annelerin bebeklerinin uyumakta zorluk yaşayabileceği düşünülmektedir. Ancak, araştırma sınırlıdır.

Emziren anneler, günde örneğin 10 bardak kahve içtikten sonra bebeklerinde uykuzluk ve titreme meydana gelebilir.

Ayrıca, aşırı kafein alımı , anksiyete, titreme, hızlı kalp atışı, baş dönmesi ve uykusuzluk gibi annelerin kendileri üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

Son olarak, anneler, kafeinin anne sütü üretimini azalttığı konusunda endişeli olabilir. Bununla birlikte, bazı araştırmalar ılımlı tüketimin gerçekten anne sütü arzını artırabileceğini ileri sürmektedir.

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