Emziren annelerin kahve içmesi doğru mudur?

Yapılan bir araştırma, annenin aldığı kafeinin yaklaşık yüzde 1'inin anne sütüne geçtiğini gösterdi. Bu dilim çok çok küçük gözükse de uzmanlar zamanla bebeğin vücudunda kafeinin birikebileceği noktasında uyarı yapıyor.

15 emziren kadında yapılan bir çalışmada 36-335 mg kafein içeren içecekler içenlerin anne sütlerinde maternal dozun% 0.06-1.5'ini gösterdiği bulundu. Bu miktar küçük gibi görünse de, bebekler kafeini yetişkinler kadar çabuk işleyemezler.

Kafein aldığınızda, bağırsaklarınızdan kan dolaşımınıza emilir. Karaciğer daha sonra onu işler ve farklı organları ve vücut fonksiyonlarını etkileyen bileşiklere ayırır.

Sağlıklı bir yetişkinde, kafein üç ila yedi saat boyunca vücutta kalır. Bununla birlikte, karaciğerleri ve böbrekleri tam olarak gelişmemiş olduğu için kalma süresi bebeklerde 65-130 saat sürebilir.

Emzirirken tüketmek ne kadar güvenli?

Bebekler kafeini yetişkinler kadar çabuk işleyemese de emziren anneler hala orta miktarda tüketebilir.

Günde 300 mg kadar kafeini güvenle tüketebilirsiniz. (veya iki ila üç fincan eşdeğeri (470-710 ml) kahve) . Mevcut araştırmalara dayanarak, bu sınırda kafein tüketirken emzirme bebeklere zarar vermez.