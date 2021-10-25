En acı biberlerden en tatlı reçellere yolculuk! Arap turistler akın ediyor

Bursa’nın Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi’nde geleneksel yöntemlerle 113 yıldır reçel üretimi yapan firma 38 çeşit reçel ile dikkatleri çekiyor. Çeşit çeşit reçeller organik ve yerli malzemelerden elde edilirken, onlarca köylü kadına ise iş kapısı oluyor. İşletmede üretilen patlıcan, Türk Kahvesi, zeytin, domates, kekik, zencefil, kozalak, kivi ve kabak reçelleri ise dikkat çeken reçellerin başında geliyor. Ancak reçelleri deneme yanılma yoluyla ortaya çıkartan firma, son zamanlarda üretime başladığı Acı Şili biberi reçeli ile özellikle Orta Doğu’dan gelen turistlerin büyük beğenisini topladı.

ACI VE TATLIYI BULUŞTURDU, ARAP TURİSTLERİN GÖZDESİ OLDU

İşletme olarak 38 adet reçel çeşidinin üretimini yaptıklarını belirten işletme sahibi Cafer Yıldırım, “Ben 4’üncü kuşak reçelciyim. Daha öncesinde yumurta bile kırmayı bilmezken şuan da 38 çeşit reçel üretimi yapıyoruz. Genç yaşlarda ustamızın yanında başladık, daha sonra işimize sahip çıktık ve bu noktaya geldik. Fabrikasyondan uzak, tamamen insan emeği ile, organik ve katkı maddesi olmadan üretim yapıyor daha sonra müşterilerimize sunuyoruz. Alışılmışın dışında ürettiğimiz reçellerde oldukça ilgi görüyor. Şuanda doğada ne görüyorsak ilham gelmesiyle reçelini yapıyoruz. Son olarak ürettiğimiz acı Şili biber reçeli, özellikle Arap turistlerimizin beğenisini topluyor. Farklı reçelleri, deneme yanılma yöntemiyle, uygun lezzeti bulana kadar üretiyoruz. Son olarak ürettiğimiz acı Şili biberi ise, geçtiğimiz Ramazan Ayı’ndan, iftar için mangal yaktığımızda biberleri mangala koyduğum anda aklıma geldi. Hemen denemeye başladık ve uygun lezzeti yakaladık. Acı ve tatlıyı aynı kazanda buluşturduk. Raflarımıza koyduk, gelen misafirlerimize ikram ettik. Şu anda Orta Doğu’dan gelen misafirlerimiz ilk olarak acı şili biberini soruyor. Acıyı tatlıya çevirdik" dedi.

ZENFECİL VE ÇAM KOZALAĞI REÇELLERİ ARTTI

Havaların soğumasıyla zencefil ve çam kozalağı reçelleri satışları arttı. Kış aylarının gelmesi ve koronavirüs salgınının devam etmesiyle birlikte zencefil ve çam kozalağı reçellerinin rağbet gördüğünün altını çizen Cafer Yıldırım, ’’Bizler eczane ya da sağlık birimi değiliz, bizlerin amacı en kaliteli ve en lezzetli tatları, müşterilerimize, misafirlerimize ulaştırmak. Ancak ürettiğimiz zencefil ve çam kozalığı reçellerinin halk arasında bilinen faydaları, bağışıklığı koruma ve güçlendirme özellikleri, satışların artmasına sebep oldu.’’ diye konuştu.

(İHA)



