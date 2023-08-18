EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! En Büyük Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi? Show TV'de Kemal Sunal fırtınası!

Kemal Sunal ve Nilgün Bubikoğlu'nun başrolde olduğu film En Büyük Şaban, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Saat 20.00'de başlayacak film için araştırmalar hız kazanmış durumda. Dram ve komedi tarzındaki En Büyük Şaban filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte En Büyük Şaban filmi ile ilgili merak edilenler...

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU

Memleketinden çıkıp İstanbul'a amcasının oğlunun yanına gelen Şaban'ın, otobüsten inmesiyle dolandırılması bir olur. Açıkgöz bir adam Boğaziçi Köprüsü'nü satarak onu dolandırır. Sonra Şaban adamı aramaya koyulurken kendini asmakta olan birini görür ve onu kurtarır. O saatten sonra can ciğer dost olurlar; fakat kurtardığı adamın bir sorunu vardır. İçkici olan bu adam ayılınca hiçbir şeyi hatırlamamaktadır. Şaban'la da hep sarhoş zamanlarında dost olan bu adam ayılınca hiçbir şey hatırlamaz. Şaban, o arada kör bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak için çabalar.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Şaban

Nilgün Bubikoğlu - Hülya

Kamran Usluer - Faik Bey

Reha Yurdakul - Uşak Kamil

Hikmet Karagöz - Hikmet

Dinçer Çekmez - Boksör

Ayten Erman - Ayten

Zafer Önen - Boks Salonu Sahibi

Hüseyin Kutman - Boks Hakemi

Yadigar Ejder - Boksör

Adem Taşay - Boksör

Mehmet Uğur - Hırsız

İbrahim Kurt - Hırsız

Orhan Çoban - Komiser

Ekrem Dümer - Doktor

Hüseyin Kaşif - Eğlence Salonu Yetkilisi

Cevdet Arıkan - Polis

Yaman Okay - Polis

Mustafa Koç - Semih

Arap Celal - Meyhaneci

Ekrem Gökkaya - Tiryaki

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

En Büyük Şaban filmi İstanbul'da Nişantaşı başta olmak üzere çeşitli semtlerde çekildi.



