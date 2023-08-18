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EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! En Büyük Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi? Show TV'de Kemal Sunal fırtınası!

18.08.2023 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En Büyük Şaban filmi konusu ve oyuncuları, filmin Show TV yayın akışı listesinde yer almasıyla araştırılmaya başlandı. Usta yönetmen ve oyuncu Kartal Tibet'in yönetmenliğini üstlendiği film, bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak. EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! En Büyük Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi? Show TV'de Kemal Sunal fırtınası!

Kemal Sunal ve Nilgün Bubikoğlu'nun başrolde olduğu film En Büyük Şaban, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Saat 20.00'de başlayacak film için araştırmalar hız kazanmış durumda. Dram ve komedi tarzındaki En Büyük Şaban filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte En Büyük Şaban filmi ile ilgili merak edilenler...

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU

Memleketinden çıkıp İstanbul'a amcasının oğlunun yanına gelen Şaban'ın, otobüsten inmesiyle dolandırılması bir olur. Açıkgöz bir adam Boğaziçi Köprüsü'nü satarak onu dolandırır. Sonra Şaban adamı aramaya koyulurken kendini asmakta olan birini görür ve onu kurtarır. O saatten sonra can ciğer dost olurlar; fakat kurtardığı adamın bir sorunu vardır. İçkici olan bu adam ayılınca hiçbir şeyi hatırlamamaktadır. Şaban'la da hep sarhoş zamanlarında dost olan bu adam ayılınca hiçbir şey hatırlamaz. Şaban, o arada kör bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak için çabalar.

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EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Şaban
Nilgün Bubikoğlu - Hülya
Kamran Usluer - Faik Bey
Reha Yurdakul - Uşak Kamil
Hikmet Karagöz - Hikmet
Dinçer Çekmez - Boksör
Ayten Erman - Ayten
Zafer Önen - Boks Salonu Sahibi
Hüseyin Kutman - Boks Hakemi
Yadigar Ejder - Boksör
Adem Taşay - Boksör
Mehmet Uğur - Hırsız
İbrahim Kurt - Hırsız

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Orhan Çoban - Komiser
Ekrem Dümer - Doktor
Hüseyin Kaşif - Eğlence Salonu Yetkilisi
Cevdet Arıkan - Polis
Yaman Okay - Polis
Mustafa Koç - Semih
Arap Celal - Meyhaneci
Ekrem Gökkaya - Tiryaki

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

En Büyük Şaban filmi İstanbul'da Nişantaşı başta olmak üzere çeşitli semtlerde çekildi.

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