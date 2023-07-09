En Büyük Şaban'ın Hülya'sı Nilgün Bubikoğlu'nu bir de şimdi görün! Meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş

Nilgün Bubikoğlu, Yeşilçam'ın aranan oyuncularından biriydi. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı. Bubikoğlu'nun yıllar içindeki değişimini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Usta oyuncu Nilgün Bubikoğlu, güzelliği ile bir dönemin yıldız isimleri arasındaydı.

Oyunculuğu bırakan usta isim, uzun süredir ortalarda da görünmüyordu.

Kemal Sunal ile birlikte başrolde oldukları En Büyük Şaban filmindeki kör çiçekçi kız rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Bubikoğlu'nun son hali ise oldukça şaşırttı.

Epey yaşlanmış olan usta oyuncu, sessiz sakin ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

MEĞER ABLASI YEŞİLÇAM YILDIZIYMIŞ

Nilgün Bubikoğlu'nun Yeşilçam filmlerinin aranan güzeli Gülşen Bubikoğlu ile kardeş oldukları ortaya çıktı.

Birlikte herhangi bir filmde rol almamış olsalar da aynı dönemlerde yıldız isimler arasında yer aldılar.

Gülşen Bubikoğlu, güzelliği ile tüm ülkeye nam salmış kadın oyuncuların başlarında yer alıyor.

Usta oyuncu daha çok Tarık Akan ile çektiği filmler ile biliniyor.

ADNAN ŞENSES DE DAYILARIYMIŞ!

Yeşilçam'ın iki yıldız ismi Gülşen ve Nilgün Bubikoğlu'nun merhum sanatçı Adnan Şenses'in yeğenleri oldukları ortaya çıktı.

Arabesk müziğin usta isimlerinden Adnan Şenses 2013 yılında aramızdan ayrılmıştı.

