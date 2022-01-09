En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi? En Büyük Şaban oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı En Büyük Şaban filminin senaryosunu Suphi Tekniker yazdı. 1983 yapımı En Büyük Şaban'ın çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. En Büyük Şaban filminde Kemal Sunal, Şaban tiplemesiyle kamera karşısına geçti. İşte merak edilenler...

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şaban memleketi İstanbul'dan amcasının oğlunu aramak için İstanbul'a gider. Amacı Kayseri'deki tarlayı satıp zengin olmaktır ancak otobüsten indiği gibi dolandırılır. Dolandırıcı Şaban'ın cebindeki 140.000 TL'yi görür ve Boğaziçi Köprüsü'nün kendisinin olduğunu, Boğaziçi Köprüsü'nü ona satabileceğini söyler. Şaban bu söylenenlere inanır ve parasını dolandırıcıya kaptırır. Dolandırıldığını sonradan anlayan Şaban adamı bulmaya çalışırken intihar etmek isteyen başka bir adam görür ve onu kurtarır. Sonrasında hayatını kurtardığı adamla arkadaş olur. Ancak bu adamda bir sorun vardır.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?