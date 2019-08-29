En çılgın festival başladı! İlk kural, hayatta kalmak

Sosyetenin, ünlü isimlerinin boy gösterdiği Burning Man Festivali'ne ilgi bu yıl da oldukça yoğun. 25 Ağustos'ta başlayan festival bu yıl, 3 Eylül'e kadar devam edecek. ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Black Rock çölüne on binlerce kişinin akın ettiği çılgın festivalden ilk görüntüleri ve merak edilenleri sizler için derledik.

İLK KURAL HAYATTA KALMAK

Son yıllarda Türkiye’de de sosyal medyanın etkisiyle adını çokça duyuran festivalin adresi ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü. Aslında organizatörleri, bunun bir festival olmadığının altını ısrarla çiziyorlar. Binlerce kişi her yıl çölde buluşup sanata ve topluma adanan geçici metropolis Black Rock City’yi baştan inşa ediyor. Çölde kalınan süre boyunca birinci önceliği hayatta kalmak olan katılımcılar, çöl koşullarında yaratıcılıklarını ve toplumsal farkındalıklarını güçlendiriyor. Festivalin kuralları ise arkada çöp bırakmamak, karavan ya da çadırda kalmak, kendi yemeğinizi yapmak ve paranın önemsiz olduğu düşünüldüğü için ticaret yapmamak.