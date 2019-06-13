En çok beğeni alan Instagram paylaşımları! Birinciye ise inanamayacaksınız

Verilere göre Instagram'ın aylık bir milyar kullanıcısı var ve günlük beğeni sayısı ise 3.5 milyar. Bu acayip derecede büyük bir etkileşim çılgınlığının yaşandığı mecradaki en çok beğeni alan fotoğrafları sizler için bir araya getirdik. Birinciyi görünce çok şaşıracaksınız! Bizden söylemesi...

20. Selena Gomez'in böbrek nakli:

19. Robert Downey Jr. ve Marvel kadınları:

18. Selena'nın listedeki birkaç fotoğrafından bir tanesi:

17. Christiano Ronaldo'nun romantik dakikaları:

16. Kylie ve minik kızı Stormi:

15. Selena Gomez'in doğal pozu:

14. Kylie ve Stormi:

13. Christiano Ronaldo

12. Çatlak bir yumurta:

11. Christiano'nun Christmas için çekilen aile fotoğrafı:

10. Ariana Grande'nin Mac Miller fotoğrafı:

9. Stormi 1 aylıkken:

8. Kylie, Travis Scott'ın doğum gününü kutlarken:

7. Justin Bieber ve biricik aşkı Hailey:

6. Avengers vs Jenners:

5. Selena Gomez ve BFF'leri:

4. Her beğeni bir ağaç dikimi:

3. XXXTentacion'ın son Instagram fotoğrafı:

2. Kylie'nin bu fotoğrafı bir süre en fazla beğeni rekorunu taşıdı:

1. Yumurta:





