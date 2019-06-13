En çok beğeni alan Instagram paylaşımları! Birinciye ise inanamayacaksınız

Verilere göre Instagram'ın aylık bir milyar kullanıcısı var ve günlük beğeni sayısı ise 3.5 milyar. Bu acayip derecede büyük bir etkileşim çılgınlığının yaşandığı mecradaki en çok beğeni alan fotoğrafları sizler için bir araya getirdik. Birinciyi görünce çok şaşıracaksınız! Bizden söylemesi...
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