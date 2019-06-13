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En çok beğeni alan Instagram paylaşımları! Birinciye ise inanamayacaksınız

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 13.06.2019 10:32 | Son Güncelleme

Milyonlarca hayranları sayesinde bugüne kadar en çok beğeni alan Instagram paylaşımları!

En çok beğeni alan Instagram paylaşımları! Birinciye ise inanamayacaksınız

Verilere göre Instagram'ın aylık bir milyar kullanıcısı var ve günlük beğeni sayısı ise 3.5 milyar. Bu acayip derecede büyük bir etkileşim çılgınlığının yaşandığı mecradaki en çok beğeni alan fotoğrafları sizler için bir araya getirdik. Birinciyi görünce çok şaşıracaksınız! Bizden söylemesi...

20. Selena Gomez'in böbrek nakli:

selenaböbrek

19. Robert Downey Jr. ve Marvel kadınları:

marvel

18. Selena'nın listedeki birkaç fotoğrafından bir tanesi:

yineselena

17. Christiano Ronaldo'nun romantik dakikaları:

cristianoaşk

16. Kylie ve minik kızı Stormi:

kelebek

15. Selena Gomez'in doğal pozu:

selenadoğal

14. Kylie ve Stormi:

annekız

13. Christiano Ronaldo

ronaldo

12. Çatlak bir yumurta:

çatlak yumurta

11. Christiano'nun Christmas için çekilen aile fotoğrafı:

futbolcu

10. Ariana Grande'nin Mac Miller fotoğrafı:

ariana

9. Stormi 1 aylıkken:

stormy

8. Kylie, Travis Scott'ın doğum gününü kutlarken:

kylekocası

7. Justin Bieber ve biricik aşkı Hailey:

juiston

6. Avengers vs Jenners:

avangers

5. Selena Gomez ve BFF'leri:

selena

4. Her beğeni bir ağaç dikimi:

ağaç

3. XXXTentacion'ın son Instagram fotoğrafı:

xxx

2. Kylie'nin bu fotoğrafı bir süre en fazla beğeni rekorunu taşıdı:

kyle

1. Yumurta:

yumurta

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