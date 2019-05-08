En çok izlenen 10 filmden 5'i yerli

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, yılın ilk 4 ayında 22 milyon 8 bin 121 izleyici sinema salonlarında film izledi.

Listenin ilk sırasında yer alan Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği "Organize İşler Sazan Sarmalı", 3 milyon 537 bin 429 kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir ise 54 milyon 842 bin 530 liraya ulaştı.

İlki 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" adlı filmin devamı olan yapım, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediniyor. Komedi ve aksiyon türünü bir araya getiren filmde, Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç ve Ahmet Mümtaz Taylan rol aldı.

Anthony Russo ile Joe Russo'nun yönetmenliğini yaptığı "Avengers: Endgame", vizyonda geçirdiği iki haftada listenin ikinci sırasına girdi.

Robert Downey, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth'un rol aldığı filmi 2 milyon 116 bin kişi izlerken, yapımdan elde edilen hasılat ise 38 milyon 295 bin lira oldu.

Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un üstlendiği "Can Dostlar", bir milyon 213 binden fazla kişi tarafından izlenerek en çok izlenen üçüncü film oldu. Parklarını Kötü Kazım'ın elinden almak üzere bir araya gelen mahalleli bir grup çocuğun hikayesini işleyen yapımdan 15 milyon 702 bin liralık hasılat elde edildi.