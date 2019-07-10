Mynet Trend

En çok konuşulan olaylar listesinde Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki zirvede!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 10.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan haziran ayı magazin raporu açıklandı. Magazin dünyasında Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki haziran ayının en çok konuşulan isim oldu. İşte o liste ve geçtiğimiz aya damga vuran olaylar...

En çok konuşulan olaylar listesinde Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki zirvede!

Magazin dünyası çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bir ayı daha geride bıraktı. Sıcak havaların kendini yoğun bir biçimde gösterdiği Haziran ayı boyunca tatil mekânları ünlü akımına uğradı. Tüm senenin yorgunluğunu atmak için kendini plajlarda bulan ünlüler magazin dünyasının objektiflerine yakalanınca ise olanlar oldu. Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan haziran ayı magazin raporu açıklandı. Yapılan araştırmada geçtiğimiz ayın en popüler ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazinsel olaylar belirlendi.

Geçtiğimiz yıl Şeyma Subaşı'ndan ani bir şekilde ayrılan ve sonrasında adı genç manken Itır Esenle anılan Acun Ilıcalı yine medya gündemindeydi. Manken Merve Büyüksaraç ile olan mahkemeyi kazanan ve 25 bin lira tutarındaki tazminatı ise hayır kurumlarına bağışlanacağını açıklayan Ilıcalı, 6 bin 706 habere konu olarak magazin gündemi zirvesindeki yerini korudu.

ALEYNA TİLKİ İKİNCİ SIRADA!

Son zamanlarda yaptığı her hareketle gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, arkadaşlarıyla yaptığı Bodrum tatilinde bikinisiyle objektiflere yakalandı. Takipçilerinden aldığı kilolar nedeniyle tepki toplayan genç şarkıcı yapılan eleştirilere cevap olarak sosyal medya üzerinden el hareketi yaptığı bir fotoğrafı paylaştı.

Tilki’nin birkaç konserinin iptal edilmesi de magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Bikinili fotoğrafları ve konser iptali ile haziran ayına damga vuran Tilki, 3 bin 117 habere konu olarak, magazin gündeminde en çok konuşulan ikinci isim oldu.

DEMET AKALIN YENİ ALBÜMÜYLE 3. SIRADA

Çıkardığı son albüm ‘Ateş’ ile müzik listesini alt üst eden Demet Akalın’ın bir röportajda yaptığı açıklamalar magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Pop şarkılarının önemli ismi Akalın, "Hazır taze taze sinirler tepemdeyken, artık bu kadar bebek katliamından, tecavüzlerden, tacizlerden sonra inan düşünüyorum ciddi ciddi siyasete girmeyi!” sözleriyle siyasete atılacağının sinyalini verdi.

Röportajda yaptığı açıklamalarla müzik dünyasını ayağa kaldıran Akalın “Lütfen bunu kabul edelim, Türkiye’de bir tek dünya starı var, o da Tarkan! Hiç kimse dünya starı olamayacak. Orta Doğu’da ünlü, başka yerlerde popüler olabilirsiniz ama Amerika sizin gibi güzel kadın ve erkeklerle dolu. Keşke olsalar ama Türkiye’den çok zor! Pasaporttan bile geçerken bir Tarkan’ı, bir Galatasaray’ı soruyorlar, o yüzden boş hayaller kurmasınlar!” dedi. Akalın, 3 bin 115 habere konu olarak listeye üçüncü sıradan girdi.

ZERRİN ÖZER DE LİSTEDE!

61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Murat Akıncı ile nikâh masasına oturdu. Neşeli hâlleriyle dikkat çeken Özer, düğün sonrası büyük bir şokla sarsıldı. Nikâh fotoğraflarının yayılmasıyla birçok kadın 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu iddia ederek delillerini sundu.

Dolandırıldığını iddia eden kadınların söylemlerine kulak asmayarak evliliğini sonlandırmayı düşünmeyen, Özer’i harekete geçiren ise Murat Akıncı’nın babasının açıklamaları oldu. Evlatlıktan reddettiği oğlu hakkında çok sert ifadelerde bulunan Akıncı’nın babası Zerrin Özer’i de evliliği bitirmesi yönünde uyardı. Öğrendikleri karşısında büyük şok yaşayan Zerrin Özer ayrılık kararını yeniden gündemine aldığını söyledi. 36 saatlik eşine boşanma davası açan Özer, 2 bin 647 habere konu oldu.

Oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, dünya evine girdi. Düğünde sanat, spor ve televizyon dünyasından birçok isim yer aldı.

Çiftin düğününden kareler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra gelin ve damattan daha çok Seda Sayan'ın Instagram'da yayınladığı pozlar çok konuşuldu. Instagram hesabından sürekli makyaj efektli pozlar paylaşan Seda Sayan, bu efekti Acun Ilıcalı'ya da uygulayınca takipçileri tarafından tepki çekti. Seda Sayan, 2 bin 182 haber ile en çok konuşulanlar listesine adını yazdırdı.

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
17 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı! Sebep Hülya mı?17 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı! Sebep Hülya mı?
Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki ACUN ILICALI

En Çok Okunan Trend Haberler

Uyarılar peş peşe geliyor: İBB'den açıklama

Uyarılar peş peşe geliyor: İBB'den açıklama

Kısa mesafeyi duyan taksici kadın yolcuyu indirmek istedi

Kısa mesafeyi duyan taksici kadın yolcuyu indirmek istedi

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Fenerbahçe'yi heyecanlandıran açıklama

Fenerbahçe'yi heyecanlandıran açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Enes Batur evlendi mi? Ünlü fenomenden evlilik açıklaması

Enes Batur evlendi mi? Ünlü fenomenden evlilik açıklaması

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ahmet Hakan sorusu keyiflerini kaçırdı

Ahmet Hakan sorusu keyiflerini kaçırdı

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaya Çilingiroğlu ve Seda Sevin ayrıldı

17 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı! Sebep Hülya mı?

Saruhan Hünel, Suud prensesinden evlilik teklifi aldığını açıkladı

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Kendall Jenner ayağıyla şişe kapağı açtı; eleştiri yağdı

Ayağıyla şişe kapağı açtı ama... Eleştirilerin hedefi oldu!

Cüneyt Özdemir'den bir Şeyma Subaşı paylaşımı daha! Kitabın gerçek satışı...

Bir paylaşım daha! Kaç sattığını açıkladı

Nicki Minaj tepkiler üzerine Suudi Arabistan konserini iptal etti

Suudi Arabistan'a gidecek mi? Flaş karar!

Emina Jahovic'in Sadettin Saran ile barışma şartı!

Emina'nın Sadettin Saran ile barışma şartı olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.