En çok konuşulan olaylar listesinde Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki zirvede!

Magazin dünyası çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bir ayı daha geride bıraktı. Sıcak havaların kendini yoğun bir biçimde gösterdiği Haziran ayı boyunca tatil mekânları ünlü akımına uğradı. Tüm senenin yorgunluğunu atmak için kendini plajlarda bulan ünlüler magazin dünyasının objektiflerine yakalanınca ise olanlar oldu. Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan haziran ayı magazin raporu açıklandı. Yapılan araştırmada geçtiğimiz ayın en popüler ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazinsel olaylar belirlendi. Geçtiğimiz yıl Şeyma Subaşı'ndan ani bir şekilde ayrılan ve sonrasında adı genç manken Itır Esenle anılan Acun Ilıcalı yine medya gündemindeydi. Manken Merve Büyüksaraç ile olan mahkemeyi kazanan ve 25 bin lira tutarındaki tazminatı ise hayır kurumlarına bağışlanacağını açıklayan Ilıcalı, 6 bin 706 habere konu olarak magazin gündemi zirvesindeki yerini korudu. ALEYNA TİLKİ İKİNCİ SIRADA! Son zamanlarda yaptığı her hareketle gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, arkadaşlarıyla yaptığı Bodrum tatilinde bikinisiyle objektiflere yakalandı. Takipçilerinden aldığı kilolar nedeniyle tepki toplayan genç şarkıcı yapılan eleştirilere cevap olarak sosyal medya üzerinden el hareketi yaptığı bir fotoğrafı paylaştı.

Tilki’nin birkaç konserinin iptal edilmesi de magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Bikinili fotoğrafları ve konser iptali ile haziran ayına damga vuran Tilki, 3 bin 117 habere konu olarak, magazin gündeminde en çok konuşulan ikinci isim oldu. DEMET AKALIN YENİ ALBÜMÜYLE 3. SIRADA Çıkardığı son albüm ‘Ateş’ ile müzik listesini alt üst eden Demet Akalın’ın bir röportajda yaptığı açıklamalar magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Pop şarkılarının önemli ismi Akalın, "Hazır taze taze sinirler tepemdeyken, artık bu kadar bebek katliamından, tecavüzlerden, tacizlerden sonra inan düşünüyorum ciddi ciddi siyasete girmeyi!” sözleriyle siyasete atılacağının sinyalini verdi. Röportajda yaptığı açıklamalarla müzik dünyasını ayağa kaldıran Akalın “Lütfen bunu kabul edelim, Türkiye’de bir tek dünya starı var, o da Tarkan! Hiç kimse dünya starı olamayacak. Orta Doğu’da ünlü, başka yerlerde popüler olabilirsiniz ama Amerika sizin gibi güzel kadın ve erkeklerle dolu. Keşke olsalar ama Türkiye’den çok zor! Pasaporttan bile geçerken bir Tarkan’ı, bir Galatasaray’ı soruyorlar, o yüzden boş hayaller kurmasınlar!” dedi. Akalın, 3 bin 115 habere konu olarak listeye üçüncü sıradan girdi.