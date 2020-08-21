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En çok onlar izleniyor! Bu bol ödüllü dövüş filmlerini sakın kaçırmayın!

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Heyecanın hiç bitmediği, aksiyonun hiç durmadığı güzel bir dövüş filmini kim sevmez ki? Bazen intikam uğruna girilen kavgaları bazen de büyük bir sporcu olma yolundaki mücadeleleri anlatan dövüş filmleri, hareketli sahneleriyle aksiyonseverlerin ilk tercihi oluyor. Peki, en sevilen dövüş temalı filmler neler?

En çok onlar izleniyor! Bu bol ödüllü dövüş filmlerini sakın kaçırmayın!

Dövüş filmleri, heyecan dolu sahneleriyle en sevilen film türleri arasında yer alıyor. Ustaca hazırlanan senaryoları ve başarılı oyuncularıyla bu filmler yıllar geçse de popülerliğini yitirmiyor.

DÖVÜŞ TEMALI FİLMLER

1. The Fighter (IMDb: 7.8)

Konu: Micky Ward'un hayatından ilham alınarak hazırlanan bu filmde, azmini ve inancını asla yitirmeyen bir boksörün zorluklarla dolu mücadelesi anlatılıyor. Micky, bir taraftan geçmişte çok başarılı bir boksör olan üvey abisi Dicky'den boks dersleri alırken diğer taraftan ailesini bir arada tutmaya çalışıyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Christian Bale, Mark Wahlberg, Amy Adams

Yönetmen: David O. Russell

2. Rocky (IMDb: 8.1)

Konu: Rocky Balboa, yerel maçlara çıkan amatör bir boksördür. Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu'na katılması planlanan yenilmez bir boksör sakatlanınca Rocky'nin karşısına büyük bir şans çıkar. Rocky Marciano'nun maçlarından esinlenilen filmde, Rocky'nin antrenörü Mickey ile olan samimi ilişkisi ve Adrian ile aşkı da anlatılır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers

Yönetmen: John G. Avildsen

3. Kill Bill (IMDb: 8.1)

Konu: Kill Bill serisinin ilk filminde Uma Thurman'ın canlandırdığı "Gelin" karakteri, 4 yıllık bir komanın ardından uyanır. Büyük bir ihanete uğradığını fark eden Gelin, eskiden üyesi olduğu suikast timinin peşine düşer ve onlardan intikam almaya çalışır. En zorlu hedefi ise ekibin başındaki Bill'dir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Uma Thurman, Daryl Hannah, David Carradine

Yönetmen: Quentin Tarantino

4. Million Dollar Baby (IMDb: 8.1)

Konu: 4 Akademi, 2 de Altın Küre ödülü bulunan filmde Maggie Fitzgerald, yaşı spora başlamak için çok büyük olsa da boksör olmak için Frankie'ye gider. Frankie, çok iyi dövüşçüler yetiştiren bir antrenördür. Ancak daha önce hiç kadın bir dövüşçü ile çalışmamıştır. Yine de Maggie'nin bitmek bilmeyen azmini görünce elini taşın altına koymak ister.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Hilary Swank, Clint Eastwood, Morgan Freeman

Yönetmen: Clint Eastwood

5. Fight Club (IMDb: 8.8)

Konu: Jack, uyku problemleri yaşayan ve psikolojik destek almak için grup terapilerine katılan bir sigorta memurudur. Bir gün katıldığı bir terapi sırasında Marla isimli bir kızla tanışır. Sonrasında tanışacağı Tyler Durden ise Jack'in hayallerini yaşayan bir adamdır. Üstelik bu adam, Jack'i Dövüş Kulübü'ne üye yapacaktır. Hakkında asla konuşulmaması gereken Dövüş Kulübü'ne...

Başrol Oyuncu Kadrosu: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf, Helena Bonham Carter

Yönetmen: David Fincher

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