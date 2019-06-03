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En çok satan akıllı saatler

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TEKNOLOJİ  | 03.06.2019 08:40 | Son Güncelleme

Akıllı saat sektöründeki rekabet gün geçtikçe biraz daha artıyor. Görünen o ki Çinli şirketler bu alanda da zirveye hakim olacaklar.

En çok satan akıllı saatler

IDC tarafından yayınlanan verilere göre, 2019’un ilk çeyreğinde Huawei muazzam bir büyüme göstermiş durumda. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yalnızca 1.3 milyon giyilebilir teknoloji ürünü satan Çinli üretici, bu yılın ilk çeyreğinde ise 5 milyon satış yaparak yüzde 282 oranında bir büyüme yakalamış.

Muhtemelen 2. çeyrekte Huawei’nin akıllı saat sektöründeki satışları da düşecektir. Fakat bu sektördeki en büyük Çinli şirket Huawei değil. Çünkü Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı bileklik modelleri ile giyilebilir teknoloji sektörüne damga vurmuş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 3.9 milyon akıllı saat ve akıllı bileklik satan Xiaomi, 2019’da yüzde 68.2’lik büyüme ile satışlarını 6.6 milyona çıkarmış durumda.
Elbette tüm başarı Apple’ı alaşağı etmeye yetmemiş. Çünkü Cupertino merkezli şirket geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019’un ilk çeyreğinde de akıllı saat sektöründe açık ara lider konumda yer alıyor.

Fitbit
2018 ilk çeyrek satış oranı: 2.2 milyon
2019 ilk çeyrek satış oranı: 2.9 milyon
2019’daki büyüme oranı: %35.7
2019’daki market payı: %5.9

Samsung
2018 ilk çeyrek satış oranı: 1.7 milyon
2019 ilk çeyrek satış oranı: 4.3 milyon
2019’daki büyüme oranı: %151.6
2019’daki market payı: 8.7

Huawei
2018 ilk çeyrek satış oranı: 1.3 milyon
2019 ilk çeyrek satış oranı: 5 milyon
2019’daki büyüme oranı: %282.2
2019’daki market payı: %10

Xiaomi
2018 ilk çeyrek satış oranı: 3.9 milyon
2019 ilk çeyrek satış oranı: 6.6 milyon
2019’daki büyüme oranı: %68.2
2019’daki market payı: %13.3

Apple
2018 ilk çeyrek satış oranı: 8.6 milyon
2019 ilk çeyrek satış oranı: 12.8 milyon
2019’daki büyüme oranı: %49.5
2019’daki market payı: %25.8

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saatler IDC

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