En çok satan akıllı saatler

IDC tarafından yayınlanan verilere göre, 2019’un ilk çeyreğinde Huawei muazzam bir büyüme göstermiş durumda. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yalnızca 1.3 milyon giyilebilir teknoloji ürünü satan Çinli üretici, bu yılın ilk çeyreğinde ise 5 milyon satış yaparak yüzde 282 oranında bir büyüme yakalamış.

Muhtemelen 2. çeyrekte Huawei’nin akıllı saat sektöründeki satışları da düşecektir. Fakat bu sektördeki en büyük Çinli şirket Huawei değil. Çünkü Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı bileklik modelleri ile giyilebilir teknoloji sektörüne damga vurmuş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 3.9 milyon akıllı saat ve akıllı bileklik satan Xiaomi, 2019’da yüzde 68.2’lik büyüme ile satışlarını 6.6 milyona çıkarmış durumda.

Elbette tüm başarı Apple’ı alaşağı etmeye yetmemiş. Çünkü Cupertino merkezli şirket geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019’un ilk çeyreğinde de akıllı saat sektöründe açık ara lider konumda yer alıyor.

Fitbit

2018 ilk çeyrek satış oranı: 2.2 milyon

2019 ilk çeyrek satış oranı: 2.9 milyon

2019’daki büyüme oranı: %35.7

2019’daki market payı: %5.9