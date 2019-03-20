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En çok tercih edilen evlilik teklifi fikirleri! İşte Türkiye'deki evlilik trendleri

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 20.03.2019 10:27 | Son Güncelleme

Yapılan araştırmalara göre yıl boyunca Türkiye’de en çok evlilik teklifi tekne ve yatta yapılırken helikopterde teklif büyük artış gösterdi. Balon, mum ve havai fişek en çok tercih edilen objeler olurken keman eşliğinde teklifler bu yıl da revaçta…

En çok tercih edilen evlilik teklifi fikirleri! İşte Türkiye'deki evlilik trendleri

Son 1 yıl içerisinde, evlilikle ilgili gelen 77.822 adet talebin incelendiği araştırmaya göre 'Türkiye’nin Evlilik Haritası' çıkarıldı. Kullanıcıların tercihleri doğrultusunda hazırlanan Evlilik Dosyası’nda, evlilik teklifinde nelerin tercih edildiğinden; kına, nişan, düğün organizasyonlarının maliyetlerine ve davetli sayılarına kadar birçok konu ele alındı.

MEŞALELİ SÜRPRİZLER DE İSTEK ALMAYA BAŞLADI

Yapılan araştırmalara göre son bir yıldır en çok teknede ya da yatta evlilik teklifi ediliyor. Bu tercihi sahilde edilen teklifler izlerken, lazer gösterisi, sinema salonunda yapılan sürpriz ise tercih edilen diğer teklif yöntemleri arasında yer alıyor. 2019'da bu listeden farklı olarak tercih edilen istekler arasında meşaleli sürprizler de yer aldı.

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EVLENME TEKLİFİNDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ENSTRÜMAN KEMAN!

Evlilik tekliflerinde en çok tercih edilen enstrüman keman olarak yerini koruyorken, en çok tercih edilen objeler balon, mum ve havai fişek. Bu sene de Boğaz, İstanbul’da birinciliği kaptırmıyor. Ancak bu sene artışta olan bir diğer seçenek ise helikopterde yapılan evlilik teklifleri. Bu senenin ilginç evlilik teklifi yöntemleri arasında ise üniversite mezuniyet töreninde teklif, sinema salonunda maskeli teklifler yer alıyor, tekliflerden hemen sonra yıldırım kaptan nikahları ise romantik çiftlerin tercihi oluyor.

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Evlilik tekliflerinin en çok gerçekleştiği ay Sevgililer Günü’nün de kutlandığı Şubat ayı oluyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayının liderliğini koruduğu alanda, bu yıl kış ayları ön plana çıkıyor.

DAHA SAMİMİ, AİLE ARASINDA KUTLAMALAR REVAÇTA

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Evlilik törenlerinde ortama davetli sayısı Türkiye genelinde 342 civarında iken Ankara’da daha kalabalık düğünler, İstanbul ve İzmir’de ise daha küçük düğünler tercih ediliyor. Geçen seneye kıyasla hem İstanbul’daki hem de Türkiye genelindeki düğünlerin davetli sayısının düşüşe geçtiği görülüyor. Düğün ve kınalarda davetli sayısı 200 civarıyken, nişanda bu sayı 30’a düşebiliyor. Bu da akıllara daha samimi kutlamaların tercih edilmeye başlandığı fikrini getiriyor.

EVLENMEK İÇİN EN UYGUN FİYATLI ŞEHİR ANKARA

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Yapılan araştırmaya göre İstanbul, İzmir, Ankara arasında evlenme teklifi organizasyonlarında Ankara en ucuz opsiyonları olan şehir olarak öne çıkıyor. Ankara’da özellikle Temmuz ve Kasım aylarında evlilik maliyetleri artıyor. İzmir geçtiğimiz yıl evlenmek için en ucuz il olarak dikkat çekerken bu yıl evlilik maliyetinin en yüksek olduğu şehir oldu. İstanbul’da evlilik 39.000 TL ile 596.000 TL arası değişirken, Ankara’da bu rakam 35.000 ile 307.000 TL arası. İzmir içinse durum 30.000 TL ile 236.000 TL arası değişiyor. Tüm Türkiye değerlerine bakıldığında ise aralığın daha da açıldığı görülüyor. Türkiye genelinde düğünlerin maliyetleri 39.000 TL ile 688.000 TL arasında değişiyor.

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Anahtar Kelimeler:
evlilik evlilik teklifi düğün

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