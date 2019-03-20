En çok tercih edilen evlilik teklifi fikirleri! İşte Türkiye'deki evlilik trendleri

Son 1 yıl içerisinde, evlilikle ilgili gelen 77.822 adet talebin incelendiği araştırmaya göre 'Türkiye’nin Evlilik Haritası' çıkarıldı. Kullanıcıların tercihleri doğrultusunda hazırlanan Evlilik Dosyası’nda, evlilik teklifinde nelerin tercih edildiğinden; kına, nişan, düğün organizasyonlarının maliyetlerine ve davetli sayılarına kadar birçok konu ele alındı.

MEŞALELİ SÜRPRİZLER DE İSTEK ALMAYA BAŞLADI



Yapılan araştırmalara göre son bir yıldır en çok teknede ya da yatta evlilik teklifi ediliyor. Bu tercihi sahilde edilen teklifler izlerken, lazer gösterisi, sinema salonunda yapılan sürpriz ise tercih edilen diğer teklif yöntemleri arasında yer alıyor. 2019'da bu listeden farklı olarak tercih edilen istekler arasında meşaleli sürprizler de yer aldı.

EVLENME TEKLİFİNDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ENSTRÜMAN KEMAN!

Evlilik tekliflerinde en çok tercih edilen enstrüman keman olarak yerini koruyorken, en çok tercih edilen objeler balon, mum ve havai fişek. Bu sene de Boğaz, İstanbul’da birinciliği kaptırmıyor. Ancak bu sene artışta olan bir diğer seçenek ise helikopterde yapılan evlilik teklifleri. Bu senenin ilginç evlilik teklifi yöntemleri arasında ise üniversite mezuniyet töreninde teklif, sinema salonunda maskeli teklifler yer alıyor, tekliflerden hemen sonra yıldırım kaptan nikahları ise romantik çiftlerin tercihi oluyor.