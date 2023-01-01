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En dikkat çekici çorba: Arabaşı çorbası tarifi

01.01.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorbalar sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İnternette trend videolar arasında bulunan arabaşı çorbalarının içimi oldukça dikkat çekiyor. Konya yöresinin enfes lezzetlerinden olan arabaşı çorbası birçok insan tarafından sevilerek tüketiliyor. Arabaşı nasıl yapılır merak ediyorsanız bu ilginç arabaşı tarifine göz atabilirsiniz.

En dikkat çekici çorba: Arabaşı çorbası tarifi
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Porsiyon -

Anadolu'nun favori lezzetleri arasında yer alan arabaşı çorbası bu çorbayı bilmeyenler tarafından oldukça ilgi çekici görülüyor. Bol bol salça kullanılarak yapılan bu çorba kış aylarında içinizi ısıtacak enfes bir lezzet olabilir.

MALZEMELER

  • 1 kilogram tavuk
  • 1 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ
  • 1,5 litre su (tavuğu haşlamak için)
  • 1,5 su bardağı (1 parmak fazla) un (hamuru için)
  • 1 tatlı kaşığı tuz (hamuru için)
  • 5 su bardağı su (hamuru için)

TARİF

  • Önce çorbamızın hamurunu hazırlıyoruz. 3 su bardağı suyu ve tuzu tencereye alıp kaynamaya bırakıyoruz, bir yandan da kalan su ve unu ayrı bir kapta boza kıvamına gelene kadar çırpıyoruz.
  • Kaynayan suya ekliyoruz. Pürüzsüz muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Hafif ıslatılmış orta boy yuvarlak tepsiye döküyoruz. Buzdolabında en az 4 saat dinlendiriyoruz.
  • Çorbamız için tavuğu 1,5 litre su ile haşlıyoruz. Suyunu süzüp tavukları didikliyoruz.
  • Bir tavada 1 su bardağı unu yakmadan hafif rengi dönene kadar kavuruyoruz. Kavrulan unu bir kaseye alıp biraz su ile açıyoruz.
  • Tencereye yağları ve salçaları alıp kavuruyoruz. Tavuk suyunu ekliyoruz, su ile açtığımız kavrulmuş unu ilave edip tel çırpıcı ile karıştırıyoruz.
  • Didilmiş tavukları ekleyip çorbanın kıvamı koyu olursa kaynamış su ekliyoruz. Baharatları ve 1 limon suyunu ekleyip yaklaşık 20 dakika kaynatıyoruz.

AFİYET OLSUN!

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