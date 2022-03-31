En eğlenceli ve en komik 1 Nisan şakaları! Okulda, iş yerinde ve evde yapılabilecek en komik 1 Nisan şakaları...

1 Nisan geleneğinin kökeni merak edilirken, bu geleneğin Fransa halkı arasında yaşanan yanlış anlaşılmalardan geldiği bilinmektedir. Bir dönem 1 Nisan geleneğinin bir halkın arasından çıkıp tüm dünyada etkili olacağı kimse tarafından düşünülmemişti. Şimdilerde gelenek haline gelen 1 Nisan şakaları için vatandaşlar tarafından komik ve yapılması kolay şakalar araştırılıyor. İşte her yerde yapılabilecek en komik şakalar...

EN KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI!

'ARANIYOR' ŞAKASI



1 Nisan şakalarının arasında en acımasız olanı olarak tabir edilen bu şakayı yapmadan önce arkadaşınızın ya da tanıdığınızın fotoğrafını bulmalısınız. Fotoğrafı güzelce bir A4 kağıdına tasarlayıp bastırın ve altına "Kayıp aranıyor" ilanı verin. Daha sonra etrafınızdaki binaların kapılarına yapıştırabilirsiniz. Emin olun hem yakınlarınız hem de siz çok güleceksiniz.

GAZETE ŞAKASI



Eğer tanıdığımız birinin fotoğrafı varsa, bu fotoğraftan iyi bir fotokopi alıp gazetenin orta sayfalarındaki haberlere fotomontaj yapabilirsiniz. Sonrasında gazeteyi onun okumasını sağlayarak haberlere çıktığına inandırabilirsiniz.

SÜNGERDEN SAHTE ÇİKOLATA ŞAKASI



Evinizde kullanmakta olduğunuz bulaşık süngerini istediğiniz boyutlara parçalayarak bölün. Ardından erittiğiniz çikolata ile bir güzel kaplayın. Çikolata sosu donduğunda bunu kubanınıza ikram edebilirsiniz.

KORKUTAN BÖCEK ŞAKASI



Önce plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Sonrasında soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve gelen tepkileri izleyin.

SICAK ÇAYDANLIK ŞAKASI



Sosyal medyada bir dönem çok meşhur olan şakalardan birini bu 1 Nisan'da yapabilirsiniz. Eve oturmaya gelen misafirinize sanki içinde kaynar su varmış gibi çaydanlık şakası yapmak, en güzel fikirlerden olacaktır. Boş çaydanlığı yanlışlıkla misafirinizin üzerine düşürüyormuş gibi yaparak tepkisini görebilir ve eğlenebilirsiniz.

GÖRÜNMEYEN İP ŞAKASI



Üç dört kişi bir araya gelmelisiniz ve kalabalık bir sokakta yürümeye başlamalısınız. Tam birileriyle karşılaşıldığı zaman sanki önünde ip varmış da sanki üzerinden geçiliyormuş gibi bacaklarınızı kaldırmalısınız. Çok kişi olması inandırıcılığı daha da artıracaktır.

FAREYE BENZEYEN TURP ŞAKASI



Önce manavdan kökü tamamen kopmamış bir turp alın. Kökü kopmamış olmalı, çünkü kök kısmı fare kuyruğuna benzediğinden şakamızın can alıcı noktası bu olacak. Turpun yalnızca kök kısmı görünecek şekilde şaka yapmak istediğiniz kişinin en çok kullandığı eşyaların arasına koyarak onu korkutabilirsiniz.

KREMA YERİNE DİŞ MACUNLU BİSKÜVİ



Önce marketten bir paket kremalı bisküvi alınır. Bir kaç bisküvi ortadan bölünür ve kremaları alınır yerine diş macunu sıkılır. Sırayla pakete bir diş macunlu bir normal bisküvi üst üste dizilir. Saka yapılacak arkadaşın yanına gelindiğinde bir tane ağzımıza atarız, sonra ise arkadaşa ikram ederiz. Doğal olarak karşıdaki kişi "Bu ne biçim bisküvi?" diyecektir. Siz durumu çaktırmadan ne olmuş gayet güzel deyip sıradaki normal bisküvileri ağzınıza atmalısınız. Bir daha dene deyip sıradaki öbür bisküviyi de tekrar ikram edersiniz.

PATLAYAN YAPAY MANDALİNA



Mandalina mevsimi geçmeden eğer ki 1 Nisan günü bir mandalina bulursanız eğer alt tarafını bir gazoz kapağı kadar büyük olacak şekilde kesin ama kabuğa zarar vermeyin tekrar geri koyacağız. Ardından bir kaşık alın ve mandalinanın içini boşaltın. Mandalinanın içine ise reçel, un, mayanoze, ketçap, sos gibi malzemeler ile doldurup alt tarafından çıkardığınız kabuğuda yerine koyup yapıştırmalısınız. Daha sonra bu mandalinayı arkadaşınıza ikram edin. Soymak için mandalinayı eline alıp üzerine bastırdığında pörtleyeyip üzerine sıçrayan bir mandalina ile karşılaşacak ve siz de hızla kahkahalar atarak oradan uzaklaşacaksınız.

