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En fazla kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo

22.09.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

En fazla kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon Dolar ile 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

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Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon Dolar kazancıyla Ronaldo'nun ardından ikinciliği elde etti. Paris Saint-Germain takımında forma giyen Brezilyalı Neymar, 95 milyon Dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.

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BU YILIN EN FAZLA KAZANAN İLK 10 FUTBOLCUSU ŞÖYLE:

Futbolcu Kulüp Gelir (dolar)
1 Cristiano Ronaldo Manchester United 125 milyon
2 Lionel Messi PSG 110 milyon
3 Neymar PSG 95 milyon
4 Kylian Mbappe PSG 43 milyon
5 Muhammed Salah Liverpool 41 milyon
6 Robert Lewandowski Bayern Münih 35 milyon
7 Andres Iniesta Vissel Kobe 35 milyon
8 Paul Pogba Manchester United 34 milyon
9 Gareth Bale Real Madrid 32 milyon
10 Eden Hazard Real Madrid 29 milyon


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo İngiltere Manchester United
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