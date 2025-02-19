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En fazla taraftarı olan kulüp belli oldu! Üç büyükler arasındaki fark dikkat çekti...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
19.02.2025 11:05
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KONDA’nın Ekim 2024’te gerçekleştirdiği, Türkiye’deki futbol taraftarlarının takımlara göre dağılımında sonuçlar dikkat çekti. Araştırma, 6137 kişinin katılımıyla hazırlandı ve 2017 verileriyle karşılaştırılarak sunuldu. Araştırmada yine en fazla taraftarı olan takım Galatasaray çıktı.

En fazla taraftarı olan kulüp belli oldu! Üç büyükler arasındaki fark dikkat çekti...

Üç büyükler arasındaki fark dikkat çekti. Galatasaray 2017'de olan sayısını daha fazla artırarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye olan farkı daha da açtı. Beşiktas taraftar sayısında ise 2017 verilerine göre gözle görülür bir düşüş yaşandı.

GALATASARAY ZİRVEDE

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Araştırma sonuçlarına göre son 2 yılda 2 şampiyonluk yaşayan Galatasaray taraftarlarının oranı 2024 yılında yüzde 36’ya yükseldi. 2017’de yüzde 35 olan bu oranla Sarı-Kırmızılılar, Türkiye’nin en çok taraftara sahip kulübü olma unvanını sürdürüyor.

FENERBAHÇE'DE DEĞİŞİKLİK OLMADI

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Uzun zamandır şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, taraftar oranında değişiklik göstermedi. 2017’de olduğu gibi 2024’te de yüzde 30 oranıyla listenin ikinci sırasında yer aldı

BEŞİKTAŞ'TA ORANLAR DÜŞTÜ

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Bu sene Süper Lig'de şampiyonluk iddiası bulunmayan Beşiktaş taraftarlarının oranı ise yapılan araştırmada yüzde 22’den yüzde 20’ye geriledi. Siyah-Beyazlılar, bu düşüşe rağmen Türkiye’nin en çok taraftarı bulunan üçüncü takımı olmayı sürdürüyor.

TRABZONSPOR SABİT KALDI

Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Trabzonspor’un taraftar oranı sabit kalarak yüzde 4 olarak ölçüldü. Diğer takımları destekleyenlerin oranı ise yüzde 9’dan yüzde 10’a yükselerek hafif bir artış gösterdi.

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Süper Lig Trabzonspor beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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