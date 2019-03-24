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En güzel Van kedisi seçildi

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EĞLENCE  | 24.03.2019 20:38 | Son Güncelleme

Van YYÜ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Van Kedisi Güzellik Yarışması"nda "Spak" isimli kedi 95 puanla birinci seçildi.

En güzel Van kedisi seçildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Van Kedisi Güzellik Yarışması"nda en güzel kedi seçildi.

"Shopping Fest" Alışveriş Günleri etkinliği kapsamında İpekyolu ilçesindeki alışveriş merkezinde düzenlenen yarışmada Van kedileri podyuma çıktı.

Biri mavi diğeri sarı renk gözleri, kar beyaz tüyleri ve asil duruşlarıyla dikkati çeken Van kedilerinin katıldığı yarışmaya vatandaşlar ile kente gelen turistler yoğun ilgi gösterdi.

Oylama öncesinde konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van kedisinin dünyanın en güzel kedilerinden biri olduğunu, katıldıkları tüm fuarlara Van kedisini götürdüklerini söyledi.

"VAN KEDİSİ ÖNEMLİ BİR KÜLTÜREL VARLIĞIMIZDIR"

Van Valiliği himayesinde düzenlenen Shopping Fest kapsamında, bu yıl dördüncü kez yarışmayı düzenlediklerini kaydeden Aktuğ, "Bizim gözümüzde Van kedilerinin hepsi birinci, gözümüzün nuru ve Van'ın çok önemli bir değeridir." dedi.

KEDİİ

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya da Van kedilerini daha iyi tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerine işaret etti.

Kaya, şöyle konuştu:

"Van kedisi, tarihi 4 bin yıllık olan bu bölgede önemli bir kültürel varlığımızdır. Bu varlığımız son yıllarda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu yüzden Van Kedisi Araştırma Merkezi olarak, üniversite bünyesinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Van halkından da bize katkı sağlamalarını bekliyoruz. En azından her evde bir Van kedisi olmasını istiyoruz. Van kedisiyle ilgili farkındalığı ne kadar artırırsak, geleceğe daha güvenli şekilde aktarma imkanına kavuşuruz. Bunu hep birlikte başarabiliriz."

'SPAK' 95 PUANLAR BİRİNCİ OLDU

Konuşmaların ardından tek tek podyuma çıkarak hünerlerini sergileyen Van kedileri, jüri tarafından oylandı.

Yapılan oylamada 95 puan alan "Spak" isimli Van kedisi birinci seçildi.

Kedinin sahibi Burcu Utkaner Kaval, 2 yıldır baktığı kedisinin birinci seçilmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. (AA)

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Van Van Kedisi Güzellik Yarışması Spak

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