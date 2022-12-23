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En Hamarat Benim BİRİNCİSİ kim? En Hamarat Benim haftanın kazanan ismi belli oldu mu? 23 Aralık 2022 En Hamarat Benim puan durumu!

23.12.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En Hamarat Benim'de bugün final günü. Fenomen yarışma programında bugün verilecek olan son puanların ardından birinci olan isim belli olacak. Bu kapsamda En Hamarat Benim BİRİNCİSİ kim? En Hamarat Benim haftanın kazanan ismi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte 23 Aralık 2022 En Hamarat Benim puan durumu...

En Hamarat Benim BİRİNCİSİ kim? En Hamarat Benim haftanın kazanan ismi belli oldu mu? 23 Aralık 2022 En Hamarat Benim puan durumu!

Kadir Ezildi'nin sunduğu hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan En Hamarat Benim'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Yarışmada en yüksek puanı alarak birinci olan kişiye 20 bin TL'lik büyük ödül verilecek. Peki, bu hafta En Hamarat Benim birincisi kim oldu? İşte haftanın finaline dair tüm merak edilenler...

EN HAMARAT BENİM BİRİNCİSİ KİM?

Fox Tv'nin sevilen yarışma programı En Hamarat Benim'de haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

En Hamarat Benim1

EN HAMARAT BENİM FORMATI NEDİR?

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek.

Kendine güvenen hamarat yarışmacılar bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

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