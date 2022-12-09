Kadir Ezildi'nin eğlenceli sunumu ile ekrana gelen En Hamarat Benim'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Yarışmada en yüksek puanı aralak birinci olan kişiye 20 bin TL'lik büyük ödül veriliyor. Peki, En Hamarat Benim birincisi kim oldu? En Hamarat Benim 9 Aralık 2022 kazananı kim? İşte tüm detaylar...

EN HAMARAT BENİM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

En Hamarat Benim 9 Aralık 2022 kazananı henüz belli olmadı. En Hamarat Benim birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

EN HAMARAT BENİM FORMATI NEDİR?

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek.

Kendine güvenen hamarat yarışmacılar bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

