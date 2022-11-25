En Hamarat Benim 25 Kasım 2022 kazananı AÇIKLANDI! En Hamarat Benim haftanın birincisi BELLİ OLDU!

En Hamarat Benim birincisi merak ediliyor. Kadir Ezildi'nin eğlenceli sunumu ile ekrana gelen En Hamarat Benim'de bugün final heyecanı yaşandı. Yarışmada en yüksek puanı alıp birinci olan isme 20 bin TL'lik ödül veriliyor. Peki, En Hamarat Benim haftanın birincisi kim? En Hamarat Benim 25 Kasım 2022 kazananı belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

EN HAMARAT BENİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

**Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim‘de haftanın kazananı Semiha hanım oldu.





EN HAMARAT BENİM FORMATI NEDİR?

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek.

Kendine güvenen hamarat yarışmacılar bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 Konya doğumlu olan ve 24 yaşında olan Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışmıştır. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile beraber yaşamaktadır. Sosyal medyada paylaşmış olduğu videolarla popüler olan Kadir, popülerliği sonrası televizyon ekranlarında da yer almıştır. Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamıştır. Evini çok seven Ezildi'nin annesinin ve erkek kardeşinin bu durumdan pek memnun olmadığı biliniyor.

Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcamakta. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini anlatıyor. Market alışverişi esnasında ise temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor.

Kadir Ezildi'nin instagram hesabı 'kadir_ezildi' dir.



