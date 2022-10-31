En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi'nin doğuştan sahip olduğu hastalığı duyanlar şaştı kaldı! 'Yıllarca onunla yaşadım'

TLC'de yayınlanan Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir Ezildi, sonrasında FOX TV'ye geçiş yaparak burada Temizlik Benim İşim yarışmasını sunmaya başladı. Şimdilerde En Hamarat Benim programıyla izleyici karşısına çıkan ünlü sunucunun yıllardır genetik bir hastalıkla boğuştuğunu duyanlar şaşıp kaldı.

1995 yılında Maltepe'de dünyaya gelen Kadir Ezildi, henüz çocuk yaştayken anne ve babasının ayrılığına şahit oldu.

Lise yıllarında temizlik yapmaya başlayan Kadir Ezildi, zamanla obsesif kompulsif davranışlar sergilemeye başladı.

Temizlik takıntısıyla ünlenen Kadir Ezildi'nin doğuştan FMF yani Akdeniz Ateşi hastalığına sahip olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Yıllardır bu hastalıkla boğuşan başarılı sunucu, ilaçlarını düzenli almadığı zamanlarda hastaneye yatmak zorunda kalıyor.

Genetik bir hastalık olan FMF, anne ve baba yoluyla çocuğa geçiyor. Belli ataklarla kendini gösteren hastalık, karın ve eklem ağrılarıyla kendisini gösteriyor.

''KARNIMDA GAZ VAR SANARAK YAŞADIM''

Programda hastalığı hakkında konuşan Kadir Ezildi, çare bulmak için yıllarca doktor doktor gezdiğini anlatmıştı. Ezildi, ''13 yaşıma kadar karnımda gaz var sanarak yaşadım. Bir sabah uyandım, ağrıdan yerimde duramıyorum. Benim ağrı eşiğim yüksektir. Başkası olsa o ağrıya dayanamazdı. Hastaneye gittiğimde apandisitimin patladığını öğrendim ve ameliyata alındım. Doktor sen 'FMF hastasısın' dedi. Ağrı tuttuğunda bütün organlarımı iltihap kapladığı için sancı yapıyormuş.'' ifadelerini kullanmıştı.



