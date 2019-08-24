En hızlı Android telefon unvanını eline geçirdi

Gücünü Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 855 Plus ve 8 GB RAM’den alan telefon, Adreno 640 grafik birimi ile akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. AnTuTu testinden 497179 puan alarak zirveye oturan IQOO Pro 5G için kırılması güç bir rekora imza attı diyebiliriz. Peki, bu telefon rakiplerinden farklı olarak ne sunuyor da bu kadar fazla puan almayı başarıyor?

Vivo firmasının geliştirmiş olduğu TurboWrite SDD teknolojisi ile beslenen F2FS dosya sistemi, benchmark testlerinde hız konusunda oldukça fark yaratıyor. Diğer Android telefonlara göre daha hızlı okuma/yazma sunan bu teknoloji, Apple’ın APFS sistemi ile yarışacak güçte.

Son olarak telefonda 48 Megapiksel + 13 Megapiksel + 12 Megapiksel arka kamera ve 12 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameranın yer aldığını belirtelim. Bakalım bu telefonu önümüzdeki günlerde geçebilecek bir model Çin dışında bir üreticiden gelecek mi?

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