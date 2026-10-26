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4 bin yıllık ayak izi: Tunç Çağı'nda gündelik hayatı ortaya çıkardı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya’daki Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4.000 yıllık köpek pati izlerinin bulunduğunu duyurdu. İzlerin, Tunç Çağı’nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozunda bulunan kerpiç üzerinde korunduğunu belirten Ersoy, “Üzerindeki pati izleri, dört bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu” dedi.

4 bin yıllık ayak izi: Tunç Çağı'nda gündelik hayatı ortaya çıkardı
Çiğdem Berfin Sevinç

Kurumaya bırakılan bir kerpicin üzerinden geçen köpek, yüzeyde adımlarının izlerini bıraktı. Yapının duvarında kullanılan bu kerpiç, üzerindeki pati izleriyle birlikte yaklaşık dört bin yıl sonra Tavşanlı Höyük kazılarında bulundu.

4 bin yıllık ayak izi: Tunç Çağı nda gündelik hayatı ortaya çıkardı 1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfi "Patili bir dostumuzun henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştık." diyerek duyurdu.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

4 bin yıllık ayak izi: Tunç Çağı nda gündelik hayatı ortaya çıkardı 2

“Tavşanlı Höyük’te yaklaşık 4.000 yıllık pati izleri bulduk. Kütahya’daki kazılarımızda, patili bir dostumuzun henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştık. Tunç Çağı’nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozu içinde bulunan bu kerpiç, bir zamanlar evin duvarında yer alıyordu. Üzerindeki pati izleri, dört bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu. Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden Tavşanlı Höyük’te yalnızca yapıları ve eserleri değil, yaşamın böylesine küçük ve beklenmedik izlerini de ortaya çıkarıyoruz. 2021’den bu yana çalışmaları yürüten Kazı Başkanımız Prof. Dr. Erkan Fidan’a ve kazı ekibimize teşekkür ediyorum.”

4 bin yıllık ayak izi: Tunç Çağı nda gündelik hayatı ortaya çıkardı 3

YAŞ KERPİÇTE KALAN İZLER DUVARDA KORUNDU

Toprak, su ve samanın karıştırılıp kalıplara dökülmesiyle hazırlanan kerpiçler, güneşte kurutularak yapı malzemesine dönüştürülüyordu. Tavşanlı Höyük’te bulunan örneğin üzerinden henüz kurumadan geçen köpeğin pati izleri, kerpicin sertleşmesiyle yüzeyde kaldı.

Daha sonra evin duvarında kullanılan kerpiç, Tunç Çağı’na ait yapının yangın geçirerek yıkılmasının ardından moloz içinde kaldı. Kazılarda ele geçirilen buluntu, yerleşmedeki gündelik yaşama ilişkin somut bir iz sundu.

4 bin yıllık ayak izi: Tunç Çağı nda gündelik hayatı ortaya çıkardı 4

TUNÇ ÇAĞI KENTİNDE GÜNDELİK HAYATIN İZLERİ ARAŞTIRILIYOR

Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 2021 yılından bu yana sürdürülen kazılar, Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden biri olan Tavşanlı Höyük’ün mimarisini ve arkeolojik buluntularını ortaya çıkarıyor.

Kerpiç üzerindeki pati izleri de bu çalışmaların, yapıların ve eserlerin yanı sıra yaklaşık dört bin yıl önce kentte yaşanan gündelik hayatın küçük ve beklenmedik ayrıntılarını belgelediğini gösteriyor.

4 bin yıllık ayak izi: Tunç Çağı nda gündelik hayatı ortaya çıkardı 5

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı köpek ayak
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