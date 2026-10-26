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OLED MacBook Air ve iMac için yeni gelişme: Apple testlere devam ediyor

Apple, gelecekteki MacBook Air ve iMac modelleri için OLED ekranları test ediyor. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, her iki modelin de OLED ekrana geçişine daha zaman var.

OLED MacBook Air ve iMac için yeni gelişme: Apple testlere devam ediyor
Enes Çırtlık

Bloomberg yazarı Mark Gurman, son Power On bülteninde Apple'ın gelecekteki MacBook Air ve iMac modelleri için OLED ekranları test ettiğini aktardı. Bununla birlikte, her iki cihazın da OLED ekrana geçişinin yakın zamanda gerçekleşmesi beklenmiyor.

OLED MacBook Air ve iMac için yeni gelişme: Apple testlere devam ediyor 1

YENİ MACBOOK AIR VE IMAC MODELLERİNDE LCD EKRAN BEKLENİYOR

Gurman'a göre, MacBook Air ve iMac'in bir sonraki güncellemelerinde LCD ekranların kullanılmaya devam etmesi bekleniyor.

OLED MacBook Air ve iMac için yeni gelişme: Apple testlere devam ediyor 2

Gurman, yeni bir iMac'in bültenin yayımlandığı hafta içinde gelmesini, MacBook Air'in ise 2027'nin başlarında yenilenmesini bekliyor. Ancak her iki modelin OLED ekrana ne zaman geçeceğine ilişkin herhangi bir takvim paylaşmadı.

OLED MacBook Air ve iMac için yeni gelişme: Apple testlere devam ediyor 3

Kaynak: MacRumors

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Anahtar Kelimeler:
Apple bilgisayar iMac
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