TREND

En iddialı karelerini paylaştı

basak.deniz basak.deniz
ÜNLÜLER  | 31.12.2018 14:05 | Son Güncelleme

Caroline Flack, kendisi için 2018 yılının en önemli fotoğraflarından oluşan bir kolajını paylaştı.

Is Harry on the Boat? adlı filmler televizyon dünyasına adım atan 29 yaşındaki güzel yıldız Caroline Flack, 2018 yılında çektirdiği ve en sevdiği 9 fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

En iddialı karelerini paylaştı

Kariyerine “Is Harry on the Boat?” filmiyle başlayan güzel yıldız Caroline Flack, 2018 yılının en önem verdiği anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Şu sıralar Chicago müzikalinda seksi sarışın Roxie Hart karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı isim, geçtiğimiz gün kulistesi bir hayli iddialı bir fotoğrafını paylaşmıştı. Sahne öncesi giyinirken çektirdiği siyah şifonlu fotoğrafına binlerce beğeni yağdı.
Caroline Flack, paylaştığı seksi fotoğrafı sonrasında ise '2018 yılının en iyi dokuz anı' diye adlandırdığı bir kolaj paylaştı.
Flack paylaştığı fotoğrafının altına: 'Bu yıl her şeyin geçici olduğunu öğrendiğim bir yıl oldu. Duygular, insalar, çiçekler... Mutlu yıllar.' yazılı bir not paylaştı.
Caroline Flack bu yıl sancılı bir ayrılık yaşamıştı. Herkesin evlilik tarihini beklediği nişanlısı Andrew Brady’den ayrılan Flack, ayrılık sonrası kısa bir açıklama yaparak “Artık kendi başımayım.” demişti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Caroline Flack

En Çok Okunan Trend Haberler

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Diriliş Ertuğrul'dan çıktı o diziye gitti

Diriliş Ertuğrul'dan çıktı o diziye gitti

iPhone almak için böbreğini satmıştı! Şimdiki hali inanılmaz

iPhone almak için böbreğini satmıştı! Şimdiki hali inanılmaz

Tuvalette Facebook'a bakarken, küvette...

Tuvalette Facebook'a bakarken, küvette...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Topa tuttu: RTÜK ne işe yarar?

Topa tuttu: RTÜK ne işe yarar?

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...

Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...

Derin yırtmaç kasığına kadar açılınca...

Derin yırtmaç kasığına kadar açılınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ebru Gündeş hamile mi?

Ebru Gündeş hamile mi?

İkinci kez 'Dünyanın en güzel kızı' seçildi

İkinci kez 'Dünyanın en güzel kızı' seçildi

Diriliş Ertuğrul'dan çıktı 'Payitaht Abdülhamid'e dahil oldu

Diriliş Ertuğrul'dan çıktı o diziye gitti

Louise Thompson kusursuz vücuduyla şov yaptı

Louise Thompson kusursuz vücuduyla şov yaptı

Keira Knighthley: Bir penis istememin sebebi...

Olay sözler: Bacaklarımın arasında sallanan...

Halka dizisi ne zaman başlıyor? Halka dizisi hangi kanalda?

Halka dizisi ne zaman başlıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.