Is Harry on the Boat? adlı filmler televizyon dünyasına adım atan 29 yaşındaki güzel yıldız Caroline Flack, 2018 yılında çektirdiği ve en sevdiği 9 fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

En iddialı karelerini paylaştı

Kariyerine “Is Harry on the Boat?” filmiyle başlayan güzel yıldız Caroline Flack, 2018 yılının en önem verdiği anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Şu sıralar Chicago müzikalinda seksi sarışın Roxie Hart karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı isim, geçtiğimiz gün kulistesi bir hayli iddialı bir fotoğrafını paylaşmıştı. Sahne öncesi giyinirken çektirdiği siyah şifonlu fotoğrafına binlerce beğeni yağdı.

Caroline Flack, paylaştığı seksi fotoğrafı sonrasında ise '2018 yılının en iyi dokuz anı' diye adlandırdığı bir kolaj paylaştı.

Flack paylaştığı fotoğrafının altına: 'Bu yıl her şeyin geçici olduğunu öğrendiğim bir yıl oldu. Duygular, insalar, çiçekler... Mutlu yıllar.' yazılı bir not paylaştı.