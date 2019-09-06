En iğrenç tasarımlar! Ruslar bu işi de abartmış

Bakımlı elleri kim sevmez, değil mi? Bakımlı eller, tırnaklar çoğu kadının vazgeçilmezidir. Eşsiz tırnak tasarımları da en yeni trendlerden biri haline geldiğinden, sayısız yetenekli ve yaratıcı sanatçının akını ile hızla büyüyen ve talep gören bir akım. Ancak bazı insanlar her şeyi abarttığı gibi bu tırnak tasarımlarında da abartıdan hiç kaçmamış. Rusya'da bir kuaför salonundan yayınlanan bu tırnak tasarımları, bakımlı zarif ellerden ziyade çok başka şeyleri andırıyor.

İşte o bu kadar da olmaz diyeceğiniz o tasarımlar...

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