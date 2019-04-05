En ilginç deney! 1 ay boyunca saten yastık örtüsünde yattı. İşte sonucu

Amerikalı güzellik editörü Holly Smith ilginç bir deneye imza attı ve ortaya çıkan sonuçlardan da oldukça memnun kaldı.

İpek-saten yastık kılıfıyla uyumakla iligli bir haber okudu ve denemek için hemen kolları sıvadı. Holly Smith 1 ay boyunca yastık saten yastık kılıfıyla uyandı ve sonunda saç ve cilt sağlığında büyük değişim yaşadığını belirtti.

1 aylık deneyiminin ardından daha canlı, genç görünen bir cilde sahip olduğunu anlatan editör, kendiliğinden kıvırcık saçlarının eskiye nazaran daha az elektriklendiğini ve neredeyse hiç düğüm olmadığını yazıya döktü.

DAHA GENÇ BİR CİLT İÇİN...



Saten kumaşın kıyafetlerde ne kadar asil durduğunu söylememize bile gerek yok ama işin garip tarafı şu ki saten kumaşın bilmediğiniz birçok faydası olması. New York'un en iyi cilt uzmanlarından Marnie Nussbaum'a göre koton kumaş yastık kılıfı yüzün kırışmasına sebep olurken, saten kumaş cilde daha narin davranıyor ve gün geçtikçe cildi yumuşatarak daha dinç görünmesini sağlıyor. Bunu deneyen Holly Smith gerçekten de 1 ay sonra özellikle mimik çizgilerinin azaldığını belirtti.