En ilginç deney! 1 ay boyunca saten yastık örtüsünde yattı. İşte sonucu

Amerikalı güzellik editörü Holly Smith ilginç bir deneye imza attı ve ortaya çıkan sonuçlardan da oldukça memnun kaldı.
İpek-saten yastık kılıfıyla uyumakla iligli bir haber okudu ve denemek için hemen kolları sıvadı. Holly Smith 1 ay boyunca yastık saten yastık kılıfıyla uyandı ve sonunda saç ve cilt sağlığında büyük değişim yaşadığını belirtti.
1 aylık deneyiminin ardından daha canlı, genç görünen bir cilde sahip olduğunu anlatan editör, kendiliğinden kıvırcık saçlarının eskiye nazaran daha az elektriklendiğini ve neredeyse hiç düğüm olmadığını yazıya döktü.
DAHA GENÇ BİR CİLT İÇİN...
Saten kumaşın kıyafetlerde ne kadar asil durduğunu söylememize bile gerek yok ama işin garip tarafı şu ki saten kumaşın bilmediğiniz birçok faydası olması. New York'un en iyi cilt uzmanlarından Marnie Nussbaum'a göre koton kumaş yastık kılıfı yüzün kırışmasına sebep olurken, saten kumaş cilde daha narin davranıyor ve gün geçtikçe cildi yumuşatarak daha dinç görünmesini sağlıyor. Bunu deneyen Holly Smith gerçekten de 1 ay sonra özellikle mimik çizgilerinin azaldığını belirtti.
SAÇ TELLERİ DAHA AZ BİRBİRİNE DOLANIYOR
Saten yastık kılıfında yatmadan önce her sabah birbirine girmiş saç tellerini ayırmak için vakit kaybettiğini dile getiren Sims şimdi daha kolay şekil alan, yumuşak bir saç şekliyle uyandığını belirtti.
YASTIK İZİNE ELVEDA
Sabahları uyandığınızda yüzünüzde yastık izi oluyorsa belki bunun nedeni kullandığınız yastık kılıfı olabilir.
Güne erken başlasınızda yok olması saatlerin aldığı yastık izinden saten yastık kılıfı sayesinde kurtulduğunu belirten Holly Smith, 1 ay boyunca neredeyse sıfır yastık iziyle uyandığını anlattı.
"SİVİLCELERİM YOK OLDU!"
Saten yastık kılıfıyla ilgili en ilginç geri bildirim kesinlikle sivilceleri yok etmesiyle iligli oldu. Holly Smith, "Başımı yastığa koyduğum an uykuya dalmaya başladım. Sanırım daha verimli uyudukça günden güne cildim de güzelleşmeye başladı" diyerek, düzenli bir şekilde yastık kılıfını yıkadığı takdirde şimdi ki pürüzsüz cilde sahip olduğunun altını çizdi.
GÖZALTI MORLUKLARI DA...
Daha iyi uyku çekmekten konu açılmışken bir de bunun cilde ne kadar iyi geldiğini Holly Smith'ten öğrenilmişken, gözaltı morluklarına değinmeden olmaz.
"Önceden fazlasıyla belirgin olan gözaltı torbalarım şimdi neredeyse yok oldu! Bunun daha verimli ve sağlıklı uyumakla ilgisi olduğunu biliyorum ama saten yastık kılıfına başına koyduğunuz an o soğuk temas insanı rahatlatıyor daha kolay uykuya dalmasını sağlıyor" diyen Holly Smith kaliteli uykunun cildine büyük katkısı olduğunu belirtti.
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