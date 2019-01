En ilginç düğün adetleri

İSKOÇYA

Bir İskoç geleneği olan "The Blackening" (Karalama), evliliğin zorluklarının anlaşılması için düğünden hemen önce uygulanıyor. Gelin, damat veya her ikisi de, aileleri ve arkadaşları tarafından iğrenç herhangi bir şeyle (yumurta, ölü balık, çürümüş yiyecekler, bozulmuş süt, çamur vb.) ıslatılıyor. Bu halde ya bir ağaca bağlanıyorlar, ya da bir kamyonun arkasında kasaba tur attırılıyorlar. Asıl amaç ise onları edebildiğince rahatsız etmek ve bunu olabildiğince insanın tanıklık etmesini sağlamak. İnanca göre, çiftler bu kadar şeyin üstesinden geldikten sonra, evliliğin getirdiği her türlü sorunun üstesinden gelebilirler. Karalama geleneği, hala İskoçya'nın kuzeydoğu taraflarında uygulanıyor.