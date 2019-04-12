En ilginç gelin ve damatlar!

Mükemmel peri masalı elbisesini bulmak, düğünlerini planlarken gelinin en büyük uğraşıdır. Ancak bazı eksantrik gelinler için düğünler çılgınlık yapmak ve çılgınlıklarını sergilemek için bir bahanedir. Ve büyük günlerinde göze çarpan düğün organizasyonu ile gelinlerin ve damatların sıradışı kombinleri ne nedenle de olsa, konukların beynini yakmaya devam edecektir.
İşte beyin yakan gelin ve damatlar...
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