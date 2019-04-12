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En ilginç gelin ve damatlar!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 12.04.2019 09:53 | Son Güncelleme

Yaz mevsimi gelmeye yakın düğün sezonu yavaş yavaş açılmaya başladı. Biz de sizin için gelmiş geçmiş en absürt gelin ve damatların düğünlerindeki ilginç hallerini bir araya getirdik. İşte ilginç düğünler...

En ilginç gelin ve damatlar!

Mükemmel peri masalı elbisesini bulmak, düğünlerini planlarken gelinin en büyük uğraşıdır. Ancak bazı eksantrik gelinler için düğünler çılgınlık yapmak ve çılgınlıklarını sergilemek için bir bahanedir. Ve büyük günlerinde göze çarpan düğün organizasyonu ile gelinlerin ve damatların sıradışı kombinleri ne nedenle de olsa, konukların beynini yakmaya devam edecektir.

İşte beyin yakan gelin ve damatlar...

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