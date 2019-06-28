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'En ilginç' katlanabilir telefon tasarımı Google'dan geldi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 28.06.2019 15:18 | Son Güncelleme

Son dönemde teknolojide şaşırtıcı gelişmeler oluyor. Bu gelişmelerden biri de telefonlar üzerinde oluyor. Katlanabilir telefon haberi ve tasarımlarını duymuşsunuzdur. Bu tasarımlardan en ilginci Google'dan geldi. Google tüm katlanabilir telefon tasarımlarını unutturacak garip bir tasarım üzerinde çalışmalara başladı.

'En ilginç' katlanabilir telefon tasarımı Google'dan geldi!

Google, bu zamana kadar gördüğünüz hiçbir katlanabilir telefona benzemeyen bir telefonun patentini aldı. Katlanabilir telefonların tasarım olarak kitaplara benzediği yönündeki yorumlar daha önce çok kez yapılmıştı fakat Google'ın aldığı son patent, bu yorumların sahiplerini bile şaşırtacak cinsten. Let's Go Digital tarafından paylaşılan yeni bir patent başvurusunda Google'ın yeni katlanabilir telefon patenti görüntülendi. Patent görselinde ilginç olan şeyse katlanabilir telefonun sayfalara sahip olmasıydı.

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Standart bir kitapta olduğu gibi telefonun bağımsız ekranları, tek bir noktada birleşiyor. Bunun yanı sıra gereken tüm bileşenler, ekranların ince ve esnek olması için birleşme noktasına yerleştirilmiş. DigitalTrends'e göre geçtiğimiz sene ortaya çıkan patent dosyasında, ekranların arasında 0,005 mm gibi küçük bir aralığın bulunduğu belirtiliyor. Bu da; batarya, işlemci ve bağlantı donanımlarının ekranların birleştiği alanda bulunacağı anlamına geliyor.

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Şu an için çizimler son derece basit ve tahmin edilebilir şekilde olsa da Google, cihazı piyasaya sürmeye karar verirse çok daha detaylı çizimlerin ortaya çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Google, patent dosyasında cihazıyla birlikte taşınabilirlik ve işlevsellik arasındaki kusursuz dengenin bulunabileceğini belirtti.

Mayıs ayında gerçekleşen Google I/O etkinliğinde şirket, birçok katlanabilir prototip üzerine çalıştığını belirtmişti. Şimdiyse böylesine yenilikçi bir patentin çıkması, birçok Google hayranını heyecanlandırmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler Teknoloji Google katlanabilir telefon

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