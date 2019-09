En ilginç ödül: Altın kaka!

Bağırsak kanseri her yaştan insanı tehdit ediyor. Her ne kadar gençler daha çok yaşlıların başına geldiğini düşünse de istatistiki olarak her 10 vakadan biri genç oluyor. Bununla birlikte bağırsak kanseri 25 ila 29 yaş arasındaki gençler için en ölümcül kanser olarak göze çarpıyor. Genç yaştaki bireylerin bağırsak kanseri hakkında bilinçlenmesini, konuşmasını ve düşünmesini sağlamak isteyen sivil toplum kuruluşu Bowel Cancer Australia dikkat çekici bir projeye imza attı.

İNSANLARI BU KONU HAKKINDA AYDINLATAN ÖDÜLLÜ TEST

Cox Inall Change ve BWM Dentsu iş birliğiyle gerçekleşen The Golden Poo (Altın Kaka) adlı projede dışkı formuna sahip 5 bin dolar değerinde altın bulunuyor. Tasarımı kuyumcu Simon West tarafından gerçekleştirilen projede incelenen pek çok dışkı örneği, emojisi ve çizimlerinden sonra en uygun şekil belirlenmiş. İnsanlar maddi değeri de bulunan bu büyük ödüle ulaşmak için “The Golden Nugget” isimli bir teste giriyor. Arsız bir isme sahip bu sınavın temel öğretisi bağırsak kanseri belirtilerini içerirken sorularda kanser ile ilgili verilere de yer veriliyor.