En ilginç ödül: Altın kaka!

Bağırsak kanseri her yaştan insanı tehdit ediyor. Her ne kadar gençler daha çok yaşlıların başına geldiğini düşünse de istatistiki olarak her 10 vakadan biri genç oluyor. Bununla birlikte bağırsak kanseri 25 ila 29 yaş arasındaki gençler için en ölümcül kanser olarak göze çarpıyor. Genç yaştaki bireylerin bağırsak kanseri hakkında bilinçlenmesini, konuşmasını ve düşünmesini sağlamak isteyen sivil toplum kuruluşu Bowel Cancer Australia dikkat çekici bir projeye imza attı.
İNSANLARI BU KONU HAKKINDA AYDINLATAN ÖDÜLLÜ TEST
Cox Inall Change ve BWM Dentsu iş birliğiyle gerçekleşen The Golden Poo (Altın Kaka) adlı projede dışkı formuna sahip 5 bin dolar değerinde altın bulunuyor. Tasarımı kuyumcu Simon West tarafından gerçekleştirilen projede incelenen pek çok dışkı örneği, emojisi ve çizimlerinden sonra en uygun şekil belirlenmiş. İnsanlar maddi değeri de bulunan bu büyük ödüle ulaşmak için “The Golden Nugget” isimli bir teste giriyor. Arsız bir isme sahip bu sınavın temel öğretisi bağırsak kanseri belirtilerini içerirken sorularda kanser ile ilgili verilere de yer veriliyor.
Bağırsak kanserinde erken tanı konuşması tedavinin başarıya ulaşmasında oldukça önemli bir rol alıyor. Kişinin bağırsak hareketlerinde bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmesi bile hastalıkla ilgili bilgiler verebiliyor. İshal veya kabızlık gibi anormal durumlar, sürekli veya ara sıra baş gösteren karın ağrıları, dışkıda kanama, karına giren kramplar gibi pek çok belirtisi olan hastalık için kişinin vücudunu iyi tanıması ve düzenli olarak kendini takip etmesi gerekiyor.
''MİZAHI KULLANARAK DİKKAT ÇEKİYORUZ''
Cox Inall Change genel müdürü Justine Sywak yaratıcılık ve tutkunun yaptıkları bütün işlerin merkezinde yer aldığını vurgularken Bowel Cancer Australia için hayati olabilecek ve pek çok insanın bilinçlenmesini sağlayacak bir kampanya hazırladıklarını söylüyor. Bağırsak kanserinin tüm yaş aralığındaki hastalar için tehdit oluşturabileceğini insanlara anlatmak isteyen ekip mizah kullanarak konuya dikkat çekiyor. Sywak bu ince mizahın kullanılması ile gençlerin ilgilerini çekeceklerini böylelikle rahatsız edici olabilecek bir konuyu rahat bir şekilde gündeme alınıp konuşulabileceğine inanıyor.
Bowel Cancer Australia pazarlama ve tanıtım müdürü Stephanie Bansemer-Brown ise 2012 yılında daha 42 yaşındayken kendisine üçüncü seviye bağırsak kanseri teşhisi konulduğunu tüm insanların yaş gözetmeksizin her zaman dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. The Golden Nugget testine bu adresten ulaşabiliyor.
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