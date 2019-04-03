En İyi iPhone X Kılıfları

Apple marka iPhone X telefonunuzu, koruma kılıfı olmadan kullanırken oldukça dikkat etmeniz gerekir. Çünkü cihazın zarif tasarımı, darbelere karşı dayanıksızlık ve hassasiyeti de beraberinde getiriyor. Seçtiğimiz en iyi iPhone X kılıflarından sizin kullanımınıza veya bütçenize en uygun olanı belirleyebilir ve "telefonumun başına bir şey gelebilir" endişesi taşımadan, cihazınızı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Su da dahil olmak üzere her türlü dış etkene karşı iPhone'unuzu korumak için tercih edebileceğiniz en iyi kılıflardan biri Ghostek Nautical. Ghostek’in bu ürünü cihazınızı korumak için özel olarak üretilmiş birkaç farklı katmandan oluşuyor ve bu katmanlar bir araya geldiğinde cihazınız neredeyse hasar göremez hale geliyor. Bilindiği üzere akıllı telefonların en çok zarar gördüğü düşme şekli, köşelerinin zemine denk gelmesine sebep olan düşüşler. Nautical, bu hasarın önüne geçebilmek için yüksek dirençli çerçevenin köşelerine darbe emici silikon takviyesi uygulamış. Bu sayede tehlikeli düşürme durumlarında bile darbe, silikon katmanlar tarafından emilerek cihazın hasar görme ihtimali düşürülüyor. Cihazın ön ve arka yüzeylerini tamamen kaplayan şeffaf polikarbon kapaklar, düşürmeye karşı oluşabilecek hasarı ortadan kaldırdığı gibi, her türlü çizilme ihtimalini de yok ediyor. Polikarbon kapaklar, sağlam yapılarına rağmen dokunmatik hissiyatında herhangi bir sorun yaratmıyor. Ayrıca çerçeve üzerinde yer alan tuş kapakçıkları sayesinde cihazınız koruma altındayken bile ses yönetimi ve ana ekran kullanımını rahatlıkla sağlayabiliyorsunuz. Ghostek Nautical ayrıca, 6 metre derinlikte 1 saate kadar su geçirmezlik garantisi sunuyor. Yazlık bölgelerde şort ceplerinde unutulan telefonlar ile denize veya havuza girme vakalarının hayli yüksek olduğu düşünüldüğünde Nautical’ın su geçirmezlik garantisi büyük avantaj sağlıyor. Cihazınızın zarif görüntüsünden feragat ederek tam koruma sağlamak istiyorsanız Ghostek Nautical tam size göre.
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Yalnızca Apple değil Android cihazlar için ürettiği koruyucu kılıflarla adından söz ettiren Spigen, kaliteyi, sağlamlığı ve makul fiyatları bir arada sunuyor. “Military-Grade” yani askeri seviyede koruma sağladığını iddia eden Spigen Tough Armor, 15 metreden yapılan düşme testlerinde cihazın hasar görmesini engelliyor. Köşelerde keskin bir tasarımı tercih eden Spigen Tough Armor, elde rahatsızlık yaratmadan cihazın tutuş hissiyatını artırıyor. Silikon kasa ve PVC arka kapak olmak suretiyle iki parçadan oluşan Spigen Tough Armor, Ghostek Nautical’da olduğu gibi silikon çerçevenin köşelerinde dolgulama yöntemiyle darbe emişi sağlıyor. AirCushion (hava yastığı) teknolojisi adını verdikleri bu dolgulama yöntemi haricinde, kılıfın köşelere denk gelen kısımlarında da hafif derecede boşluklar bulunuyor. Bu sayede, silikon dolguyla hafifletilen basınçtan arta kalan oran, direkt iPhone’un köşelerine değmek yerine silikon çerçevenin içerisine dağıtılıyor. Silikon çerçevenin iç kısmında mat ve yumuşak bir doku tercih edilmesinden dolayı, cihazın kılıf içerisinde çizilme ihtimali de ortadan kalkmış oluyor. Üstelik tüm bu başarılı korumayı cihazınızı yalnızca 2.5 milimetre kalınlaştırarak yapıyor. Cihazın arkasında yer alan ayarlanabilir güçlendirilmiş stand ile iPhone’unuzu masaya koyarak ellerinize ihtiyaç duymadan kullanmanız da mümkün. Gül, koyu gri, gümüş ve mat siyah renk seçenekleri bulunan Spigen Tough Armor, bütçenizi hiç zorlamadan iPhone X’inizi korumayı başarıyor.
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Dayanıklılık ve esnekliğin muhteşem bir kombinasyonu olan Rhinoshield SolidSuit için yalnızca bir koruyucu kılıf demek çok da doğru olmaz. Kılıfın modüler yapısı onu aynı segmentteki diğer ürünlerden ayrı kılıyor. Değiştirilebilir ses butonlarının haricinde Rhinoshield SolidSuit’in asıl dikkat çeken özelliği harici kamera lensine sahip olması. Zaten güçlü olan iPhone X kamerasının üzerine monte edebileceğiniz bu lens sayesinde profesyonel kalitede fotoğraflar çekebilirsiniz. Rhinoshield SolidSuid, iPhone’un arka ve yan kısımlarında tam koruma sağlasa da ekran kısmını açıkta bıraktığından ve Ghostek Nauitcal gibi cihazı tamamen örtmüyor. Dolayısıyla bu kabı kullanacaksanız ekranı koruyucu kaplamanız akıllı bir tercih olur. Düz zeminlerde gerçekleştirilen düşme testlerini hasarsız atlatan SolidSuit, asfalt, betonarme ve taşlı yüzeylerde biraz hasar alıyor. Ancak tüm yüzeylerde cihazın hasar almasını engelliyor. Önemli olan cihazınızın zarar görmemesi olsa da ortalama bir akıllı telefon fiyatına sahip bu kılıfın keskin yüzeylerde hasar alması içinizi acıtabilir. Farklı renk seçeneklerine sahip Rhinoshield SolidSuit’i değiştirilebilir tuşları sayesinde tamamen kişiselleştirebilmeniz mümkün. Koruyucu kılıfın renk seçenekleri haricinde ahşap desenli bir versiyonu da bulunuyor. Düşme testlerinde kendisi hafif derecede hasar alsa da cihazınızı tam olarak korumayı başaran Rhinoshield SolidSuit, sağlamlığı arka plana atmadan modülerlik sağlayarak diğer kılıflardan ayrılıyor.
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Spigen’in bir diğer ürünü olan Liquid Crystal, Tough Armor’ın 2.5 milimetrelik kalınlığı fazla gelen ve daha zarif bir çözüm arayanların tercihi olabilir. Tough Armor’da olduğu gibi Liquid Crystal’da da AirCushion teknolojisini kullanan Spigen, darbe emilimi sağlayarak cihazın hasar görme ihtimalini en aza indiriyor. Ancak, bu modelde kılıfın köşelerinde dolgu bulunmadığını ve bu nedenle Tough Armor’a göre darbe emici özelliğinin daha düşük olduğunu hatırlatalım. Ayrıca Spigen Liquid Crystal, “military-grade” korunma sunmuyor. Yani 15 metrelik düşüşün ardından telefonunuzun sağlam kalacağının garantisi yok. Spigen Liquid Crystal, yumuşak mat dokusu ve geometrik desenleriyle hem zarif bir görüntü sunuyor hem de kavrayışı artırıyor. Özellikle mat dokunun, cihazın elinizden kayma ihtimalini oldukça düşürdüğünü belirtmekte fayda var. Liquid Crystal, kabartmalı çerçeve yapısı sayesinde cihazın arka kısmının içeride kalmasını sağlıyor. Bu sayede, cihazınızın kamerası arka üstü düşüşlerde direkt kameraya hasar verebilecek bir cisme çarpmadığı sürece koruma altına alınmış oluyor. Kaliteli yapısı, yüksek koruma özelliği ve zarif dizaynına rağmen oldukça düşük bir fiyat etiketine sahip olan Spigen Liquid Crystal’ın lacivert ve siyah renk seçenekleri bulunuyor.
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