En İyi iPhone X Kılıfları

Apple marka iPhone X telefonunuzu, koruma kılıfı olmadan kullanırken oldukça dikkat etmeniz gerekir. Çünkü cihazın zarif tasarımı, darbelere karşı dayanıksızlık ve hassasiyeti de beraberinde getiriyor. Seçtiğimiz en iyi iPhone X kılıflarından sizin kullanımınıza veya bütçenize en uygun olanı belirleyebilir ve "telefonumun başına bir şey gelebilir" endişesi taşımadan, cihazınızı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Editörün Tercihi: Ghostek Nautical

Su da dahil olmak üzere her türlü dış etkene karşı iPhone'unuzu korumak için tercih edebileceğiniz en iyi kılıflardan biri Ghostek Nautical. Ghostek’in bu ürünü cihazınızı korumak için özel olarak üretilmiş birkaç farklı katmandan oluşuyor ve bu katmanlar bir araya geldiğinde cihazınız neredeyse hasar göremez hale geliyor. Bilindiği üzere akıllı telefonların en çok zarar gördüğü düşme şekli, köşelerinin zemine denk gelmesine sebep olan düşüşler. Nautical, bu hasarın önüne geçebilmek için yüksek dirençli çerçevenin köşelerine darbe emici silikon takviyesi uygulamış. Bu sayede tehlikeli düşürme durumlarında bile darbe, silikon katmanlar tarafından emilerek cihazın hasar görme ihtimali düşürülüyor. Cihazın ön ve arka yüzeylerini tamamen kaplayan şeffaf polikarbon kapaklar, düşürmeye karşı oluşabilecek hasarı ortadan kaldırdığı gibi, her türlü çizilme ihtimalini de yok ediyor. Polikarbon kapaklar, sağlam yapılarına rağmen dokunmatik hissiyatında herhangi bir sorun yaratmıyor. Ayrıca çerçeve üzerinde yer alan tuş kapakçıkları sayesinde cihazınız koruma altındayken bile ses yönetimi ve ana ekran kullanımını rahatlıkla sağlayabiliyorsunuz. Ghostek Nautical ayrıca, 6 metre derinlikte 1 saate kadar su geçirmezlik garantisi sunuyor. Yazlık bölgelerde şort ceplerinde unutulan telefonlar ile denize veya havuza girme vakalarının hayli yüksek olduğu düşünüldüğünde Nautical’ın su geçirmezlik garantisi büyük avantaj sağlıyor. Cihazınızın zarif görüntüsünden feragat ederek tam koruma sağlamak istiyorsanız Ghostek Nautical tam size göre.