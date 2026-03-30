En iyi kahvaltı seçeneği: Coğrafi işaretli lezzet, tost yerine tercih ediliyor!

Binlerce yıllık bir kültür birikimi bulunan Çankırı, yöresel yemekleriyle de dikkat çekiyor. Çankırı'nın çok sayıdaki coğrafi işaretli yemekleri arasında yer alan muskası da dikkat çekiyor.

Coğrafi işaret belgesi alarak lezzetini tescilleyen muska, Çankırı'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor.

İNCE EKMEĞİN İÇİNDE KÜPECİK PEYNİRİ

Yıllardır lezzeti korunan muska, sabahları tost, geceleri ise pratik yemek olarak tercih ediliyor. İnce ekmeğin içerisine küpecik peyniri yerleştirilip daha sonra bol tereyağıyla sacda pişirilmesi ile hazırlanan muska, kentteki vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor.

"TOST YERİNE TERCİH EDİLİYOR"

Muskanın tost yerine tercih edildiğini söyleyen Aşçı Nuray Pulat, "Çankırı'da geçmişten günümüze uzanan köklü bir gelenek olan ince ekmek ve küpecik peyniriyle hazırlanan muska, bugün hala sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Mayasız olarak yapılan ince ekmek, hafifliği ve kolay sindirimi sayesinde günün her saatinde rahatlıkla tüketilebilmektedir. Özellikle pratik olması nedeniyle günümüzde tost yerine tercih ediliyor. Çankırı halkı bu ürünü sıklıkla sofralarında bulundurur. Gençlerinde damak tadına uygun olmasından dolayı yoğun ilgi görüyor" dedi.

COĞRAFİ İŞARETLİ KÜPECİK PEYNİRLİ MUSKA

Kahvaltıda muska yemeyi tercih ettiğini söyleyen Özlem Karaçör ise "Çankırı'nın coğrafi işaretli yemeği olan küpecik peynirli muskayı biz genelde kahvaltıda yemeyi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.



