En kalabalık şehir değişiyor! İşte dünyanın en kalabalık şehirleri

BM'nin yayınladığı raporda dünyanın en kalabalık şehrinin değiştiği görüldü. Bangladeş’in başkenti Dakka'nın "yüzyılın ortasına kadar dünyanın en büyük şehri olması beklendiği" belirtildi. İşte dünyanın en kalabalık şehirleri.

En kalabalık şehir değişiyor! İşte dünyanın en kalabalık şehirleri

BM'nin raporuna göre Bangladeş’in başkenti Dakka 2050 yılında 52,1 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri olacak. Tokyo'nun nüfusunun ise Japonya'nın yaşlanması ve nüfus krizi nedeniyle 2,7 milyon azalması bekleniyor.

En kalabalık şehir değişiyor! İşte dünyanın en kalabalık şehirleri 1

EN KALABALIK ŞEHİRLER ASYA'DA

Dünya genelinde nüfusu en fazla olan 10 şehrin 9'u ise Asya'da bulunuyor. Tek istisnayı, 25 milyonluk nüfusuyla 7. sırada yer alan Mısır'ın başkenti Kahire oluşturuyor.

En kalabalık şehir değişiyor! İşte dünyanın en kalabalık şehirleri 2

**Raporda İlk 10'da yer alan diğer şehirler ve nüfusları sırasıyla şu şekilde:

10-Seul, 22 milyon 490 bin
9-Kalküta, 22 milyon 550 bin
8-Manila, 24 milyon 735 bin
7-Kahire, 32 milyon 366 bin
6-Guangzhou, 27 milyon 563 bin
5-Şangay, 29 milyon 559 bin
4-Yeni Delhi, 33 milyon 222 bin
3-Tokyo, 33 milyon 413 bin
2-Dakka, 36 milyon 585 bin
1-Cakarta, 41 milyon 914 bin

Ülke
