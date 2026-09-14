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En kaliteli uykuyu veriyor: Faydaları saymakla bitmiyor

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Kış aylarının sert ve soğuk geçtiği Sivas’ta gece hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yün yorganlara yeniden dönüş başladı. Yaz aylarında temizlenip yıkanarak kaldırılan yün yorganlar, soğuk gecelere karşı hazırlanmaya başlandı. Doğal yapısıyla vücut ısısını dengeleyen ve sıcak tutarken terlemeyi önleyen yün yorganlar, özellikle romatizma, bel ve diz ağrısı yaşayan vatandaşların da kış aylarında tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.

Kış aylarında Türkiye'nin en soğuk illerinden birisi olan Sivas'ta gece hava sıcaklığı hissedilir derecede düşmeye başladı.

En kaliteli uykuyu veriyor: Faydaları saymakla bitmiyor 1

Havanın soğumasıyla birlikte yün yorganlara dönüş başladı. Yazın gelmesiyle birlikte temizlenerek yıkanan yün yorganların hazırlanma süreci tekrar başladı.

En kaliteli uykuyu veriyor: Faydaları saymakla bitmiyor 2

"DOKTORLAR BİLE YÜN YORGAN KULLANMAK GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Vücut ısısını dengeleyen, hava geçirgenliği yüksek doğal bir malzeme olmasıyla kış aylarında insan vücudunu sıcak tutarken terlemeyi de önleyen yün; romatizma, bel ve diz ağrısı gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin özellikle kış aylarında yün yorganları tercih etmelerine neden oluyor.

En kaliteli uykuyu veriyor: Faydaları saymakla bitmiyor 3

"YURTDIŞINA DA ÇALIŞIYORUM"

Yün yorganların hazırlık sürecini anlatan Aysel Ateş, "Yorgan sırıma ebeveynlerimden kalan bir meslek. Annem ve kayınvalidem yorgancıydı bende onlardan öğrenerek mesleğe devam ediyorum. 20 yıldır yorgan sırıyorum. Yün yorganın A vitamini sağladığı için faydalı olduğu söyleniyor. O yüzden herkes yün yorgan yaptırıyor. Şimdi yaşlandığım için günde 1 tane yapabiliyorum. İlk yıllarda günde 3-4 yorgan sırıyordum. Yurtdışına, şehir dışına da çalışıyorum oralardan gelen vatandaşlarda yorgan sırıması yaptırıyor. İlk olarak yünleri soda ve yumuşatıcı ile ıslatıyorum. Bir gün beklettikten sonra suyunu sıkmak için tokaçlıyorum. Ertesi günde sabah kalkıp kurutarak çırpıyorum en son aşamada da sırıyarak kullanıma hazırlıyorum. Bu tüm işlemler toplam 4-5 gün sürüyor. Elyaf yorganları hiç tavsiye etmiyorum. Doktorlar bile yün yorgan kullanmak gerektiğini söylüyor" dedi.

En kaliteli uykuyu veriyor: Faydaları saymakla bitmiyor 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Yorgancı yorgan
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