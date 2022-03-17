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En kolay şerbetli tatlılar! Şefinden damak çatlatan tarifler

17.03.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çat kapı misafirlere veya gece gelen tatlı krizine 3 tane tatlı mı tatlı acil çözüm önerisi sunuyoruz. Daha önce denemediyseniz yapınca müptelası olacağınız Hira tatlısı, Kıbrıs tatlısı ve özellikle şerbetli tatlı severlerin göz bebeği olan Şekerpare tariflerini yapmak için vakit kaybetmeyin.

En kolay şerbetli tatlılar! Şefinden damak çatlatan tarifler

Şerbetli tatlılar Türk mutfağının en sevilen ve vazgeçilmez parçasıdır. Şekerparen baklavaya, şambaliden revaniye yüzlerce farklı şerbetli tatlı tarifi bulunmaktadır. Yapmadıysanız bile mutlaka tadına baktığınıza emin olduğumuz şerbetli tatlıların en sevilen örneklerinden şekerpare, hira tatlısı ve kıbrıs tatlısı Pasta Şefi Didar Yanar’ın tarifiyle karşınızda.

HİRA TATLISI

Hamuru için

  • 160 gr irmik
  • 140 gr un
  • 1 adet yumurta
  • 120 gr yoğurt
  • 75 gr eritilmiş tereyağı
  • 75 gr sıvı yağ
  • 5 gr vanilin
  • 5 gr kabartma tozu
  • 1 adet portakal kabuğu rendesi
  • Bulamak için
  • 40 gr irmik

Hira Tatlısı

Şerbeti için

  • 400 gr şeker
  • 400 gr su
  • 10 gr limon suyu

HAZIRLANIŞI: Şekeri bir kaba alın ve üzerine sıcak su ekleyip, çırpın. 3-4 dakika çırptıktan sonra limon suyunu ilave edin ve biraz daha çırptıktan sonra bir kenara alın. Yumurta, yoğurt, sıvı yağ, eritilmiş tereyağını bir kaba alın. Güzelce karıştırın. Hamuru için gerekli malzemeleri de ilave ederek karıştırmaya devam edin. Kısa bir süre elinizle güzelce yoğurun. Sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlayın. İrmiğe bulayın. Fırın kağıdı serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 35 dakika kadar kızartın. Üzeri nar gibi kızarmış olan tatlıları fırından alın ve ilk sıcaklığı gittikten sonra üzerine şerbeti gezdirin. Üzerine bir tepsi kapatarak, şerbetin çekmesi için en az 45 dakika bekletin. Üzerine Antep fıstığı tozu ve Hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

KIBRIS TATLISI

  • 3 adet yumurta
  • 100 gr şeker
  • 115 gr sıvı yağ
  • 140 gr galeta unu
  • 150 gr kırılmış ceviz
  • 110 gr Hindistan cevizi
  • 10 gr kabartma tozu

Kreması için

  • 1000 gr süt
  • 130 gr nişasta
  • 100 gr şeker
  • 5 gr vanilya
  • 75 gr krem şanti

Şerbeti İçin

  • 400 gr su
  • 300 gr şeker
  • 5 gr vanilya

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HAZIRLANIŞI: Öncelikle şerbeti yapın çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp, 15 dakika daha kaynatın. Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip, soğuması için bekletin. Keki için; yumurtaları ve şekeri iyice çırpın. Diğer malzemeleri de ekleyip, karıştırın. Yağlanmış bir tepsiye dökün. 160 derece fırında, 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün ve soğuması için bekletin. Kreması için; krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve blenderla 5 dakika çırpın. Soğumuş şerbetli kekin üzerine, bu kremsi muhallebiyi dökün. Üzerine bolca Hindistan cevizi serpin. Kıbrıs tatlısını, buzdolabında 2-3 saat bekletip servis yapın.

ŞEKERPARE

  • 200 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 55 gr pudra şekeri
  • 2 adet yumurta
  • 40 gr irmik
  • 10 gr kabartma tozu
  • 400 gr un
  • Şerbeti için:
  • 400 gr toz şeker
  • 500 gr su
  • 10 gr limon suyu

Üzeri için:

  • Fındık

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HAZIRLANIŞI: Toz şeker ve suyu bir tencerenin içerisine alın ve şeker eriyene kadar güzelce kaynatın. Ardından birkaç damla limon suyu ilave ederek ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Bir kabın içerisine yumurta, pudra şekeri ve tereyağını güzelce karıştırın. Ardından irmik, un ve kabartma tozunu da ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak ve homojen bir hamur elde edene kadar yoğurun. Ardından ceviz büyüklüğünde toplar koparın ve elinizle şekil vererek yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Kurabiyelerin orta kısımlarına fındık içlerinden birer tane koyun. 180 derecede ısıtılmış fırında 12-15 dakika arası kontrollü bir şekilde pişirin. Bu süre fırınınızın performansına göre değişiklik gösterebilir. Fırından kurabiyelerinizi alın, henüz kurabiyeler sıcakken oda sıcaklığında soğumaya bıraktığınız şerbeti üzerine gezdirin. Şerbeti çekene kadar oda sıcaklığında dinlendirin. Afiyet olsun.


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Anahtar Kelimeler:
şekerpare tarifi
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