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En lezzetli ana yemeklerin eşlikçisi, karamelize meyve ve sebzeler nasıl yapılır?

29.12.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhteşem bir ana yemek hazırladınız veya nefis bir tatlı pişirdiniz ancak bir şeyler eksik gibi mi? Yemeklerinize ve tatlılarınıza eşlik etmesi için karamelize meyve ve sebzeler kullanabilirsiniz. Karamelizasyon, meyve ve sebzeleri esmer renge ulaşana kadar belirli bir süre kavurma işlemine verilen isim. En lezzetli karamelize meyve ve sebze tarifleriyse yazımızda.

En lezzetli ana yemeklerin eşlikçisi, karamelize meyve ve sebzeler nasıl yapılır?

Meyve ve sebzeleri karamelize ederek sofralarınıza farklı lezzetler katabilirsiniz. Bunu yapmaksa sandığınızdan çok daha kolay. Detaylar, 3 farklı tarifle birlikte yazımızda.

KARAMELİZE MANTAR TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 gram tercihen küçük mantar

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tutam maydanoz

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

  • Tuz

  • Zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Bir adet soğanı küçük parçalar halinde kestikten sonra üzerine bir miktar zeytinyağı ekleyin. Tercihe göre bir tatlı kaşığı tereyağı da ilave edebilirsiniz.

  • Soğanları kavurduktan sonra üzerine mantarları ekleyin.

  • Mantarlar yumuşadığında doğradığınız sarımsağı tavanıza ilave edin.

  • Mantarlar belirli bir renge ulaştığında bir miktar tuz ve bir tutam taze maydanoz ilave edin.

  • 1-2 dakika daha pişirdikten sonra, hazır hale gelen karamelize mantarları ocaktan alın.

  • Pişen yemeğinizi servis tabağına alın.

KARAMELİZE SOĞAN TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet soğan

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

  • Tavaya bir yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin.

  • Yağ ısındıktan sonra jülyen şeklinde doğradığınız iki adet soğanı tavaya ilave edin.

  • Soğanlar yumuşamaya başladığı sırada bir yemek kaşığı şeker ekleyin.

  • Orta ateşte pişen soğanlarınız kahverengi bir renk alana kadar kavurmaya devam edin. Bu tarifi yaptığınız et ve tavuk yemeklerine veya hamburgerinize ekleyebilirsiniz.

KARAMELİZE MEYVE TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 adet yeşil elma

  • 1 adet armut

HAZIRLANIŞI

  • Elma ve armutlarınızı dilim dilim doğrayın.

  • Bir tavada tereyağını ısıtın. Isınan tereyağına dilimlediğiniz elma ve armudu ilave edin.

  • Bir yemek kaşığı şekeri de ilave ettikten sonra kavurun.

  • Meyveler esmer bir renk alıncaya kadar kavurmaya devam edin.

  • Esmerleşen meyveleri ocaktan alın. Karamelize olan meyvelerinizi tatlılarınızda kullanabilir, dilerseniz tek başına tüketebilirsiniz.

  • Bu tarifi farklı meyvelere de uygulayabilirsiniz.

https://pixabay.com/tr/photos/yaz%c4%b1ld%c4%b1%c4%9f%c4%b1ndan-mantarlar-sebzeler-1804429/

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