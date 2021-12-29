En lezzetli ana yemeklerin eşlikçisi, karamelize meyve ve sebzeler nasıl yapılır?

Meyve ve sebzeleri karamelize ederek sofralarınıza farklı lezzetler katabilirsiniz. Bunu yapmaksa sandığınızdan çok daha kolay. Detaylar, 3 farklı tarifle birlikte yazımızda.
MALZEMELER
500 gram tercihen küçük mantar
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
1 tutam maydanoz
1 tatlı kaşığı tereyağı
Tuz
HAZIRLANIŞI
Bir adet soğanı küçük parçalar halinde kestikten sonra üzerine bir miktar zeytinyağı ekleyin. Tercihe göre bir tatlı kaşığı tereyağı da ilave edebilirsiniz.
Soğanları kavurduktan sonra üzerine mantarları ekleyin.
Mantarlar yumuşadığında doğradığınız sarımsağı tavanıza ilave edin.
Mantarlar belirli bir renge ulaştığında bir miktar tuz ve bir tutam taze maydanoz ilave edin.
1-2 dakika daha pişirdikten sonra, hazır hale gelen karamelize mantarları ocaktan alın.
MALZEMELER
2 adet soğan
1 yemek kaşığı şeker
HAZIRLANIŞI
Tavaya bir yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin.
Yağ ısındıktan sonra jülyen şeklinde doğradığınız iki adet soğanı tavaya ilave edin.
Soğanlar yumuşamaya başladığı sırada bir yemek kaşığı şeker ekleyin.
MALZEMELER
1 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
1 adet yeşil elma
HAZIRLANIŞI
Elma ve armutlarınızı dilim dilim doğrayın.
Bir tavada tereyağını ısıtın. Isınan tereyağına dilimlediğiniz elma ve armudu ilave edin.
Bir yemek kaşığı şekeri de ilave ettikten sonra kavurun.
Meyveler esmer bir renk alıncaya kadar kavurmaya devam edin.
Esmerleşen meyveleri ocaktan alın. Karamelize olan meyvelerinizi tatlılarınızda kullanabilir, dilerseniz tek başına tüketebilirsiniz.
https://pixabay.com/tr/photos/yaz%c4%b1ld%c4%b1%c4%9f%c4%b1ndan-mantarlar-sebzeler-1804429/
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