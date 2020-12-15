En lezzetli kıymayı kavurmak için bu püf noktasını atlamayın

Tadına doyum olmayan kıymalı yemekler hazırlamak için bu 6 noktayı bir kenara not edin. İşte dünyaca ünlü şeflerin kıyma kavururken uyguladığı sırlar...

KIYMALI YEMEKLERİNİN LEZZETİNİ İKİYE KATLAYAN SIRLAR

İlk olarak yapışmaz ve yanmaz tava kullanmalısınız.

Kıymayı tencereye koymadan önce sıvı yağı koyun ve yaklaşık bir dakika yağı ısıtın. Ardından kıymayı ilave edin.

Kıymayı pişirme aşamasında tuz eklemeyin. Ocağın altını kapattıktan sonra ya da diğer malzemeleri ilave ettikten sonra tuzunu eklemelisiniz.

Kullanacağınız kıyma yağlı ise, ekleyeceğiniz yağ oranını kesinlikle azaltmalısınız.

Kıymaya salça eklemek için de, kıymanın iyi bir şekilde pişmesini sağlayın. Ardından salçayı ekleyin.

Kıymayı ocağa ekledikten sonra ezerek bir süre karıştırma işlemine devam edin. Bu yöntem kıymanın topaklanmasını önlemeye yardımcı olur.



