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    4. En lezzetli ve pratik aşure tarifi! Muharrem ayına özel aşure nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    En lezzetli ve pratik aşure tarifi! Muharrem ayına özel aşure nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.07.2024 10:25
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    Aşure gününün gelmesiyle beraber tam kıvamında aşure tarifi araştırılmaya başladı. Ana malzeme olarak buğday, pirinç, kuru fasulye, nohut, şeker ve su gibi malzemeler kullanılan aşure tarifine hangi malzemenin ne zaman konacağı aşurenin lezzeti açısından önemli. Muharrem ayına özel bu lezzetli aşure tarifini kolayca yapabilir ve komşularınıza dağıtarak gönüllerini hoş edebilirsiniz. İşte en lezzetli ve pratik aşure tarifi...

    En lezzetli ve pratik aşure tarifi! Muharrem ayına özel aşure nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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    Kaç kisilik 15
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 50dk
    Kalori/Porsiyon -

    Aşure tarifi nasıl yapılır sorusu, bu yıl Muharrem ayının 10. günü olan 16 Temmuz tarihinin gelmesiyle birlikte merak edilmeye başladı. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. gününde aşure yapılır ve dağıtılır. Aşure tarifi dışarıdan bakıldığında zor gibi görünse de püf noktalarına dikkat edildiğinde tam kıvamlı olarak kolayca yapılabiliyor. Aşure, birçok bakliyat, kuru meyve ve kuru yemişin bir araya gelmesiyle yapılan lezzetli bir tariftir. Peki, tam kıvamında tutan aşure tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

    MALZEMELER

    • 2 su bardağı aşurelik buğday
    • 2 yemek kaşığı pirinç
    • 2 su bardağı haşlanmış nohut
    • 2 su bardağı haşlanmış fasulye
    • 150 gram kuru kayısı
    • 150 gram kuru incir
    • 150 gram kuru üzüm
    • 1 su bardağından biraz az fındık
    • 2 litre su (buğdayları pişirmek için)
    • 4 litre sıcak su (su azaldıkça eklemek için)
    • 1 tatlı kaşığı karanfil
    • 1 çay bardağı su (karanfili kaynatmak için)
    • 1,5 su bardağı sıcak süt
    • 3 su bardağı toz şeker
    • 1 fiske tuz
    • 1 fiske karabiber

    TARİF

    • İlk olarak nohut ve fasulye ayrı ayrı haşlanır.
    • Buğdayı yıkayıp tencereye alın, üzerine kaynar su ekleyip 10 dk kaynatın. Çıkan sarı suyu süzün. Aynı işlemi bir kez daha yapın ve suyu süzün.
    • Daha sonra üzerine 2 litre kadar su ekleyip, 50 dk kadar buğdayı kaynatın. (Akşamdan iki kez kaynatıp, suyunu süzerek daha sonra sıcak suda sabaha kadar bekletebilirsiniz. Akşamdan ıslatırsanız, 15 dk kaynatmak yeterlidir.)
    • Kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayın.
    • Ardından doğradığınız bu meyveleri ve kuru üzümü geniş bir kaseye alarak üzerine sıcak su ekleyin ve bekletin.
    • Arada gerektikçe sıcak su ekleyin. Suyu azalan buğdaylarınıza biraz daha sıcak su ekleyin.
    • Yaklaşık 50 dk kadar kaynattığınız ve yumuşayan buğdaya yıkanmış pirinç, pişmiş nohut, haşlanmış fasulye, küçük halde doğranmış kayısı, incir ve kuru üzümünde suyunu süzerek ekleyin ve 15 dk kaynatın.
    • Küçük bir cezve içerisinde karanfil alın ve suyu da ekleyerek 10 dk kadar kaynamaya bırakın.
    • Bu sırada suyu azalan buğdayların üzerine tekrar sıcak su ilave edin.
    • Son olarak süzgeçten geçirdiğiniz karanfil suyu, fındık, sıcak süt, şeker, isteğe bağlı tuz, karabiber ekleyin ve 15-20 dk kaynatın.
    • Hazırladığınız aşureyi cam kaselere bölüştürün. Bu ölçüler ile 15 kase kadar aşure elde edilir.
    • Aşure kaselerde soğumak üzereyken üzerine fındık, fıstık, ceviz, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar tanesiyle süsleyebilirsiniz.
    • Aşurenin püf noktası kısık ateşte ağır ağır pişmesidir.

    AFİYET OLSUN!
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