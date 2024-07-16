En lezzetli ve pratik aşure tarifi! Muharrem ayına özel aşure nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Aşure tarifi nasıl yapılır sorusu, bu yıl Muharrem ayının 10. günü olan 16 Temmuz tarihinin gelmesiyle birlikte merak edilmeye başladı. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. gününde aşure yapılır ve dağıtılır. Aşure tarifi dışarıdan bakıldığında zor gibi görünse de püf noktalarına dikkat edildiğinde tam kıvamlı olarak kolayca yapılabiliyor. Aşure, birçok bakliyat, kuru meyve ve kuru yemişin bir araya gelmesiyle yapılan lezzetli bir tariftir. Peki, tam kıvamında tutan aşure tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?