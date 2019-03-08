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En lezzetlisi sizin olsun! Sütlaç kıvamını tutturmak için uygulamanız gereken yöntemler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.03.2019 17:08 | Son Güncelleme

En lezzetli sütlü tatlıların başını çeken sütlacı tıpkı pastanelerdeki gibi yapmak istiyorsanız size basit ama son derece etkili olan yöntemlerden bahsedeceğiz, buyursunlar.

En lezzetlisi sizin olsun! Sütlaç kıvamını tutturmak için uygulamanız gereken yöntemler

Süt kokulu, üzeri hafif yanık ve üstelik tam da kıvamında pişirilmiş sütlaca hayır demek ne mümkün! Evet, bu bahsettiğimiz kıvamdaki sütlaçları lüks restoranlarda, pastanelerde bulmak mümkün ancak peki ya kendi mutfağımızda denemeye kalktıklarımız? İşte tam da o noktaya değineceğiz. En lezzetli ve doğru kıvamda sütlaç pişirmek için birkaç önerimiz olacak:

Sütlacın içinde nişastaya yer yok

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Pirinç nişastalı bir gıdadır ve bu nişasta oranı doğru kıvamı tutturmanız için yeterli olacaktır. Bunun için pirinci fazlaca yıkamaya gerek yok. Yapmanız gereken şey, pirinci sudan geçirmek.

Sütlaç yaparken günlük ya da taze süt kullanmaya özen gösterin, tatlının lezzeti çok daha iyi olacaktır.

Kaynayan suyun içine pirinçleri ilave edin ve yumuşayana kadar kaynatın.

Kaynayan su, ılıdıktan sonra sütü ilave edin. Bu işlem, doğru kıvamı tutturmak için oldukça önemli. Kaynayan su sıcak olduğunda sütü kesebilir.

Süt kaynamaya başladıktan sonra şekeri ilave edin.

Sütlacın üzerini az miktarda yakmak istiyorsanız yumurta sarısı kullanabilirsiniz, ancak buna pek de gerek yok. Eğer yumurta kullanmayacaksak, hazırladığınız sütlacı fırına dayanıklı kaplara koyup, tepsiye dizin. Tepsinin iç kısmına az miktarda su ilave edin. Fırının ızgara kısmında, fırın kapağı yarı açık olacak şekilde 220 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Hala istediğiniz kıvama gelmedi mi?

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O zaman devreye nişastayı sokacağız. Bir çay bardağının içine yarım bardak su koyun. Suyun oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Ardından içine 1 yemek kaşığı nişasta ekleyin ve suyun içinde çözdürün. Sonrasında sütlaçtan bir miktar alın, ve bardakta karıştırın. Ardından nişastalı karışımı sütlaca ilave ederek karıştırmaya devam edin.

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